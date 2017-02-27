МИНСК, 28 фев — Sputnik. Минчане спешат подать налоговые декларации в последние дни, сообщает корреспондент Sputnik из одной из столичных инспекций.

Подать декларации необходимо до 1 марта тем белорусам, которые продавали недвижимость или несколько машин, получали крупные подарки или зарабатывали на сдаче жилья внаем более 4947 рублей, а также некоторым иным категориям граждан.



© Sputnik Григорий Сысоев Белорусским чиновникам напомнили о декларации доходов и имущества

Во вторник в столичных налоговых инспекциях уже можно было увидеть десятки спешащих оформить и подать декларации белорусов. Если же "просрочить" подачу декларации на три дня — придется заплатить штраф в 46 рублей, потом за каждый месяц будет начисляться еще 11,5 рублей штрафа.

В общей сложности сумма штрафа не может превысить десять базовых величин (230 рублей).

Уплатить подоходный налог за 2016 год нужно до 15 мая. В случае неполной оплаты также возможен штраф — 15% от суммы, однако не менее 11,5 рублей.

Подавать декларации необходимо в инспекции по месту регистрации. Во вторник и среду представительства работают до 19:00. Полный список тех, кому необходимо в Беларуси подавать налоговую декларацию, указан на сайте МНС.