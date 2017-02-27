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Фотофакт: последние дни подачи налоговых деклараций

28.02.2017 12:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Минчане спешат подать налоговые декларации в последние дни, сообщает корреспондент Sputnik из одной из столичных инспекций.

Подать декларации необходимо до 1 марта тем белорусам, которые продавали недвижимость или несколько машин, получали крупные подарки или зарабатывали на сдаче жилья внаем более 4947 рублей, а также некоторым иным категориям граждан.

Фотофакт: последние дни подачи налоговых деклараций
© Sputnik Григорий Сысоев
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Во вторник в столичных налоговых инспекциях уже можно было увидеть десятки спешащих оформить и подать декларации белорусов. Если же "просрочить" подачу декларации на три дня — придется заплатить штраф в 46 рублей, потом за каждый месяц будет начисляться еще 11,5 рублей штрафа.

В общей сложности сумма штрафа не может превысить десять базовых величин (230 рублей).

Уплатить подоходный налог за 2016 год нужно до 15 мая. В случае неполной оплаты также возможен штраф — 15% от суммы, однако не менее 11,5 рублей.

Подавать декларации необходимо в инспекции по месту регистрации. Во вторник и среду представительства работают до 19:00. Полный список тех, кому необходимо в Беларуси подавать налоговую декларацию, указан на сайте МНС.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусам необходимо отчитаться о доходах за прошлый год до 1 марта включительно, в случае просрочки неплательщикам грозят штрафные санкции.

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