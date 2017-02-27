|
Предпринимательница из Витебска обманула более 50 предприятий страны
28.02.2017 12:59 — Новости Общества | Tut.by
Индивидуальный предприниматель из Витебска присвоила почти 21 тысячу рублей, взятых у более 50 предприятий страны, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.
37-летняя витеблянка мошенническим путем завладела продукцией предприятий, которые находятся в Минской, Гродненской и Витебской областях. В 2007 году женщина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. С марта 2010 года по январь 2016-го она заключала с белорусскими предприятиями договоры поставки продукции в свой адрес. Но, получив товар, заведомо не намеревалась его оплачивать.
В целом предпринимательница присвоила товарно-материальные ценности более 50 предприятий и организаций на сумму свыше 20,7 тысячи рублей.
Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 209 УК (Завладение имуществом путем обмана, в крупном размере).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
37-летняя витеблянка мошенническим путем завладела продукцией предприятий, которые находятся в Минской, Гродненской и Витебской областях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии