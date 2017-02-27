Индивидуальный предприниматель из Витебска присвоила почти 21 тысячу рублей, взятых у более 50 предприятий страны, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Фото: Следственный комитет

37-летняя витеблянка мошенническим путем завладела продукцией предприятий, которые находятся в Минской, Гродненской и Витебской областях. В 2007 году женщина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. С марта 2010 года по январь 2016-го она заключала с белорусскими предприятиями договоры поставки продукции в свой адрес. Но, получив товар, заведомо не намеревалась его оплачивать.

В целом предпринимательница присвоила товарно-материальные ценности более 50 предприятий и организаций на сумму свыше 20,7 тысячи рублей.

Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 209 УК (Завладение имуществом путем обмана, в крупном размере).

Следователи обращаются ко всем, кто пострадал от действий подозреваемой, а также тем, кому что-либо известно о ее деятельности, с просьбой сообщить об этом в городской отдел Следственного комитета по адресу: пр. Московский, 51а, кабинет 303, или по телефонам: 8 (0212) 46-21-97, 8 (029) 218-96-01.