В Донецкой области Украины взяли под стражу добровольца из Беларуси. Его подозревают в заказном убийстве. Как сообщает «Радыё Свабода» , речь идет про Игоря Клевко, бойца батальона «Донбасс».



Игорь Клевко. Фото с сайта svaboda.org

20 февраля Октябрьский районный суд города Мариуполя (Донецкая область) постановил на 60 дней взять под стражу гражданина Беларуси. В постановлении суда скрыто имя подозреваемого, говорится лишь, что он уроженец Молодечно, имеет статус беженца в Чехии и служит по контракту в Вооруженных силах Украины.

По данным следствия, во второй половине октября 2014 года белорус и гражданин Украины, будучи добровольцами АТО, получили заказ на похищение, незаконное лишение свободы и убийство человека. Следствию пока известен лишь позывной заказчика, остальные данные устанавливаются.

2 ноября 2014 года белорус и еще несколько человек, пьяные и с автоматами, подъехали к дому жертвы на «Жигулях» без номеров. Когда жертва вышла из дома, сидевшие в машине люди представились сотрудниками контрразведки Вооруженных сил Украины и попросили на разговор. Как только жертва села на заднее сидение, белорус сковал ей руки наручниками и надел на голову балаклаву. Затем «Жигули» заехали в лес, где жертву вывели из машины и 3−5 раз выстрелили в спину.

По данным следствия, стрелял именно белорус. 19 февраля 2017 года он был задержан. Его подозревают в преступлениях, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины, в том числе в убийстве.

В суде подозреваемый выступал против задержания, объясняя, что проходит курс лечения, продолжить который в СИЗО будет невозможно. Относительно подозрений белорус подчеркнул, что указанные в деле обстоятельства, может, и имели место, но в совершении преступления его оклеветали.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу до 19 апреля. В качестве основания указано, что белоруса опознал подельник-украинец и дал против него показания. Кроме того, в постановлении отмечается, что у подозреваемого «нет устойчивых социальных связей и постоянного места проживания в Украине», поэтому он может сбежать, оставшись на свободе.

По данным «Радыё Свабода», подозреваемого, о котором идет речь, зовут Игорь Клевко. Он переехал в Украину в 2014-м, воевал в зоне АТО в составе батальонов «Донбасс» и ДУК «Правый сектор». Как рассказывал в интервью сам Клевко, дважды был ранен. Осенью 2016 года был награжден негосударственный орденом «Народный Герой Украины».