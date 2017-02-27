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У минчанина изъяли арсенал времен войны и форму немецких офицеров

28.02.2017 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
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На днях сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов «Алмаза» задержали 46-летнего минчанина, который в свое квартире незаконно хранил арсенал оружия времен Второй мировой войны. Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Стало известно, что 46-летний минчанин, ранее нигде не работающий, хранит дома оружие. Во время задержания он даже выбросил один из пистолетов «Браунинг» в окно.

— В ходе осмотра в жилище были обнаружены: ППС (пистолет-пулемет Стечкина), ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), винтовка СВТ (самозарядная винтовка Токарева), ППТ (пистолет-пулемет Томпсона), наган, револьвер, клинок, кинжал, боеприпасы, а также составные части оружия, — рассказала официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина Марковская.



Кроме того, нашлась форма немецких офицеров, знаки отличия и клинки с нацистской символикой. Как пояснил минчанин, он занимается коллекционированием.

Сейчас мужчина задержан, проводится проверка.



 
 
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Как пояснил минчанин, он занимается коллекционированием. Сейчас мужчина задержан, проводится проверка.

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