МИНСК, 28 фев — Sputnik. Индивидуальный предприниматель из Витебска, которая в течение шести лет систематически не расплачивалась за товар с поставщиками, стала фигурантом уголовного дела.

Следователи установили, что женщина мошенническим путем завладела продукцией предприятий Минской, Гродненской, Витебской областей. Ей уже предъявлено обвинение в завладении имуществом путем обмана в крупном размере.

"По данным следствия, ИП Балыко Алеся Николаевна в период времени с марта 2010 года по январь 2016 года заключала с различными предприятиями страны договоры поставки продукции в свой адрес. Получив товар, она заведомо не намеревалась его оплачивать", — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Таким образом, 37-летняя женщина присвоила товарно-материальные ценности на общую сумму более 20 700 рублей. В списке пострадавших — более 50 предприятий и организаций.

Следователи просят граждан, которым что-либо известно о противоправной деятельности Балыко, или пострадавших от ее действий, сообщить об этом в Витебский городской отдел Следственного комитета по адресу: Витебск, проспект Московский, дом 51а, кабинет 303 или по телефонам 8 (0212) 46 21 97, 8(029) 218 96 01.