Преступник действовал в Гомеле. Схема отъема денег, которую придумал 31-летний гомельчанин, исправно работала полтора года.

— Он представлялся мастером или директором общества с ограниченной ответственностью, занимающегося обслуживанием систем очистки водопроводной воды. Под предлогом замены фильтров он брал у заказчиков деньги — от 400 тысяч до 1,5 млн неденоминированных рублей — и распоряжался ими по своему усмотрению. Никакие работы с фильтрами не выполнялись, — рассказала старший следователь Гомельского городского отдела Следственного комитета Вероника Гомонюк.

Мошенничеством мужчина занимался во всех районах города. Позже он стал предлагать купить хозяевам систему очистки воды при условии замены фильтров. Деньги, разумеется, брал вперед. Одну женщину он умудрился обмануть трижды. Общее же количество эпизодов измеряется десятками.

Обвинение преступнику уже предъявлено. В Следственном комитете сообщили, что собрали крепкую доказательную базу для поддержки обвинения в суде.