МИНСК, 28 фев — Sputnik. Задержанный недалеко от Мозыря при попытке незаконного пересечения белорусско-украинской границы россиянин будет депортирован, сообщил Sputnik официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Ряд российских СМИ во вторник сообщили, что в Беларуси был задержан гражданин РФ, пытавшийся попасть в террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ).

Как уточнили Sputnik в ГПК, задержали мужчину 14 февраля на участке ответственности мозырского погранотряда — он пытался в обход пунктов пропуска попасть из Беларуси в Украину.

"С собой у него был рюкзак с маскировочным халатом, сухое горючее, компас, фонарь, нож, смена белья, термос и навигатор", — рассказал подробности Бычковский.

Было установлено, что задержанный — 26-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа, был неоднократно судим в России за ряд преступлений. "Имеется информация о его возможном участие в экстремистской и террористической на территории России", — добавил собеседник Sputnik.

На задержанного россиянина наложено административное взыскание в 15 базовых величин, также его депортируют, а въезд в Беларусь запретят на пять лет.

"Сегодня он находится в изоляторе временного содержания до решения депортации", — уточнил представитель ГПК и добавил, что вопрос о передаче решится в ближайшее время.