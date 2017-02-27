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Шуневич: проверка по Россельхознадзору в самом разгаре
28.02.2017 15:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев — Sputnik. МВД Беларуси продолжает проверку в отношении ряда должностных лиц Россельхознадзора, сообщил глава ведомства Игорь Шуневич во вторник на пресс-конференции в Минске.
© Sputnik Сергей Субботин
"В настоящее время МВД зарегистрировано несколько проверочных материалов и проводятся доследственные проверки по действиям, которые мы трактуем как нарушение права конкурентной деятельности", — сказал Шуневич.
Министр подчеркнул, что этими действиями ряду предприятий Беларуси имиджевый вред причиняется необдуманно и под вымышленными предлогами.
"Пока говорить о результатах я бы не стал, проверки в самом разгаре", — добавил Шуневич.
Ранее президент Беларуси
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Белорусским предприятиям причиняется необоснованный имиджевый вред, действия чиновников Россельхознадзора в Беларуси трактуют как нарушение прав...
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