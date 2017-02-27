МИНСК, 28 фев — Sputnik. МВД Беларуси продолжает проверку в отношении ряда должностных лиц Россельхознадзора, сообщил глава ведомства Игорь Шуневич во вторник на пресс-конференции в Минске.



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"В настоящее время МВД зарегистрировано несколько проверочных материалов и проводятся доследственные проверки по действиям, которые мы трактуем как нарушение права конкурентной деятельности", — сказал Шуневич.

Министр подчеркнул, что этими действиями ряду предприятий Беларуси имиджевый вред причиняется необдуманно и под вымышленными предлогами.

"Пока говорить о результатах я бы не стал, проверки в самом разгаре", — добавил Шуневич.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил главу Россельхознадзора в личной заинтересованности в препятствовании поставкам белорусского продовольствия в РФ и поручил МВД возбудить уголовное дело. Милиция начала доследственные проверки в отношении чиновников российского надзорного ведомства.