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Игорь Шуневич о действиях главы Россельхознадзора: "Проверка в самом разгаре"
28.02.2017 15:28 — Новости Общества | Tut.by
Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал, что проверка действий главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «сейчас в самом разгаре».
— Сейчас в МВД зарегистрировано несколько проверочных материалов, — сообщил во вторник глава МВД Игорь Шуневич.
Он отметил, что действия Данкверта расценивают как «дискредитацию конкурента».
— Отмечу, это доследственная проверка. Она в самом разгаре, и не хотел бы раскрывать ее тайну. Мы пока собираем материалы, которым позже будет дана правовая оценка, — сказал Шуневич.
Ранее стало известно, что российское подразделение Transparency International намерено обратиться в Генпрокуратуру в связи с возможным конфликтом интересов главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Чиновник владеет активами в сфере, которую регулирует его ведомство, сообщило
На возможный конфликт интересов главы Россельхознадзора ранее указал президент Беларуси Александр Лукашенко. 3 февраля во время встречи с журналистами и экспертным сообществом он заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо
«Все эти данкверты — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то „крышуют“, или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — сказал Лукашенко.
В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. Он также признался, что такие заявления президента Беларуси
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Во время пресс-конференции министр внутренних дел рассказал, что сейчас МВД готовит материал, которому позже дадут правовоую оценку.
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