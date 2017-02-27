Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал, что проверка действий главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «сейчас в самом разгаре».



Фото: пресс-служба МВД

— Сейчас в МВД зарегистрировано несколько проверочных материалов, — сообщил во вторник глава МВД Игорь Шуневич.

Он отметил, что действия Данкверта расценивают как «дискредитацию конкурента».

— Отмечу, это доследственная проверка. Она в самом разгаре, и не хотел бы раскрывать ее тайну. Мы пока собираем материалы, которым позже будет дана правовая оценка, — сказал Шуневич.

Ранее стало известно, что российское подразделение Transparency International намерено обратиться в Генпрокуратуру в связи с возможным конфликтом интересов главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Чиновник владеет активами в сфере, которую регулирует его ведомство, сообщило РБК .

На возможный конфликт интересов главы Россельхознадзора ранее указал президент Беларуси Александр Лукашенко. 3 февраля во время встречи с журналистами и экспертным сообществом он заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело за периодические запреты на поставки белорусской продукции в Россию.

«Все эти данкверты — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то „крышуют“, или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — сказал Лукашенко.

В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. Он также признался, что такие заявления президента Беларуси рассматривает как «не совсем корректные меры оказания давления в целом на службу». И заверил, что Россия не политизирует вопрос сотрудничества с Беларусью по поставкам сельхозпродукции.