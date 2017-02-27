﻿ Убил за 500 рублей и утопил в канале Огинского. 42-летнего мужчину судят по трем статьям УК. 21.by
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Убил за 500 рублей и утопил в канале Огинского. 42-летнего мужчину судят по трем статьям УК

28.02.2017 15:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда приступила к рассмотрению дела 42-летнего жителя Ивацевичского района, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает «СБ Беларусь Сегодня».

Заявление об исчезновении 45-летнего жителя деревни Выгонощи Ивацевичского района в милицию поступило 6 ноября минувшего года. Стали искать — нашли в канале Огинского, неподалеку от городского поселка Телеханы. В криминальной смерти сомнений у сыщиков не было: человека убили и только потом выбросили в воду.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова рассказала подробности:

— Все случилось 25 октября 2016 года. Потерпевший находился дома у своего 42-летнего знакомого. Во время застолья между мужчинами возник конфликт из-за банковской карточки, которую гость передал хозяину застолья вместе с написанным на листочке бумаги пин-кодом — купить водку и закуску, а возвращать не хотел. Во время ссоры обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные удары, от которых тот скончался на месте.

Скрыть преступление было невозможно. Ведь тот вечер два товарища, познакомившиеся когда-то в местах лишения свободы, коротали не в одиночестве. Одна из дам пыталась остановить хозяина квартиры, но не тут-то было — он ее ударил и вытолкал. А потом отнес тело убитого в канал Огинского. Через какое-то время они с сожительницей пошли к банкомату и сняли с карточки товарища 500 рублей.

Сегодня жителя Ивацевичского района судят по трем статьям УК: «Убийство из корыстных побуждений, с особой жестокостью», «Насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг» и «Хищение путем использования компьютерной техники».

 
 
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Сегодня жителя Ивацевичского района судят по трем статьям УК: "Убийство из корыстных побуждений, с особой жестокостью", "Насилие в отношении лица, выполняющего...

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