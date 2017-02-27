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Шуневич объяснил, почему Минск принимает граждан с паспортами ДНР и ЛНР

28.02.2017 15:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич пояснил, на каком основании республика готова принимать выборочно граждан, имеющих на руках паспорта ДНР и ЛНР.

Шуневич объяснил, почему Минск принимает граждан с паспортами ДНР и ЛНР
© Sputnik Наталья Селиверстова
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На пресс-конференции во вторник в Минске Шуневич признался, что сам еще не видел этих документов.

"Паспорта ДНР и ЛНР видел только на картинке, по моей информации, никто из сотрудников их в руках не держал. Но давайте опустим это — паспорт такой-то структуры", — сказал министр.

Он напомнил, что в Беларуси есть законодательная норма о том, что республика может разрешить въезд гражданам Украины и давать им разрешение на временное проживание, даже если у гражданина нет на руках никаких документов, подтверждающих его личность.

"У нас есть положение, что мы можем принимать у себя граждан Украины без каких либо документов и оставлять их у себя. Такая ситуация продолжается на протяжении всего донбасского конфликта",  - сказал Шуневич.

"С юридической точки зрения я могу подтвердить, что паспорт ДНР или паспорт ЛНР… Если этот гражданин Украины прибывает к нам вообще без документов, мы можем оставить его у себя и рассмотреть его жизненную ситуацию",- сказал Шуневич.

 
Теги: Минск
 
 
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Если человек прибыл с территории Украины, он может вообще не иметь никаких документов, но Беларусь впустит его и рассмотрит его жизненную ситуацию.

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