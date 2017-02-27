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Министр внутренних дел: "В черном списке находится 1 миллион 700 тысяч человек"

28.02.2017 15:42 — Новости Общества | Tut.by  
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По данным министра внутренних дел, всего в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь, состоит 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе России, 300 тысяч из них — украинцы.


Во время пресс-конференции, которая посвящена Дню белорусской милиции, министра внутренних дел Игоря Шуневича попросили прокомментировать задержание в Минске украинского писателя Сергея Жадана.

 — Хотелось бы подискутировать по поводу того, что он известный писатель. Я украинскую литературу изучал 17 лет, но такую фамилию слышу впервые, — отметил Шуневич.

По данным министра внутренних дел, всего в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь, состоит 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе России, 300 тысяч из них — украинцы.

 — Мы обязаны выявлять таких граждан и задерживать. И задержали, потому что милиция работает хорошо. А случилось это ночью, так как информация поступила ночью о том, что в Беларуси находится человек, связанный с терроризмом. Ждать до утра не могли, — заявил Игорь Шуневич.

Напомним, украинский писатель Сергей Жадан был задержан в Минске ночью 11 февраля. Выяснилось, что еще в 2015 году ему запретили въезд на территорию России с формулировкой «за причастность к террористической деятельности». А поскольку Беларусь находится с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном. Сергей Жадан провел ночь в Ленинском РУВД, ему поставили штамп, запрещающий въезд в Беларусь. А через сутки этот запрет отменили.

Позже начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил «Радыё Свабода», что произошла техническая накладка. У украинского писателя разная транскрипция имени в паспорте и списке. Кроме того, когда Жадан зарегистрировался в отеле, его данные поступили в милицию, где база более детальная, чем у пограничников.

 
Теги: Минск
 
 
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По инициативе России в него занесены 1,5 миллиона человек, из них 300 тысяч - украинцев.

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