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Министр внутренних дел: "В черном списке находится 1 миллион 700 тысяч человек"
28.02.2017 15:42 — Новости Общества | Tut.by
По данным министра внутренних дел, всего в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь, состоит 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе России, 300 тысяч из них — украинцы.
Во время пресс-конференции, которая посвящена Дню белорусской милиции, министра внутренних дел Игоря Шуневича попросили прокомментировать задержание в Минске украинского писателя Сергея Жадана.
— Хотелось бы подискутировать по поводу того, что он известный писатель. Я украинскую литературу изучал 17 лет, но такую фамилию слышу впервые, — отметил Шуневич.
По данным министра внутренних дел, всего в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь, состоит 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе России, 300 тысяч из них — украинцы.
— Мы обязаны выявлять таких граждан и задерживать. И задержали, потому что милиция работает хорошо. А случилось это ночью, так как информация поступила ночью о том, что в Беларуси находится человек, связанный с терроризмом. Ждать до утра не могли, — заявил Игорь Шуневич.
Напомним, украинский писатель Сергей Жадан
Позже начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил «
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По инициативе России в него занесены 1,5 миллиона человек, из них 300 тысяч - украинцев.
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