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Суд над Волковыцким: после ДТП кто-то снял с его машины номера

28.02.2017 15:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ЛЯХОВИЧИ, 28 фев – Sputnik. Суд Ляховичского района в первый день рассмотрения дела бывшего и.о. начальника ГАИ Баранович Андрея Волковыцкого допросил свидетелей, на заседании были также частично озвучены материалы дела, передает корреспондент Sputnik.

Суд над Волковыцким: после ДТП кто-то снял с его машины номера
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Волковыцкий на суде не смог пояснить, почему пьяным сел за руль

Судить бывшего милиционера начали в Ляховичах во вторник. На заседании Волковыцкий не только раскаялся, но и полностью признал свою вину в произошедшей в ноябре прошлого года трагедии.

В качестве первого свидетеля допросили сожителя погибшей Ольги Стрелковской – Валерия Березовского, который был за рулем автомобиля в день ДТП. Он рассказал, что тогда его остановили сотрудники ГАИ и поскольку у мужчины не было водительского удостоверения, посадили его в патрульный автомобиль для оформления протокола. Ольга, по словам Березовского, подошла к машине ГАИ через дорогу, чтобы узнать причину остановки. Женщине внезапно стало плохо, и сотрудники ГАИ отправили ее обратно в автомобиль, предупредив, чтобы она переходила дорогу по пешеходному переходу, где Стрелковская и попала под машину.

Второй свидетель – водитель автомобиля Ford, который ехал в Ляховичи – подтвердил показания Березовского, как и два инспектора ГАИ, которые патрулировали участок дороги Барановичи – Ляховичи. 

Также во вторник суд перешел огласил часть письменных материалов дела. Выяснилось, что после ДТП с автомобилем Волковыцкого кто-то снял с машины регистрационные номера. Кроме того, прокурор привел результаты освидетельствования бывшего и.о. начальника ГАИ – в 22:57 в вечер наезда в крови обвиняемого было зафиксировано 2,9 промилле алкоголя, в 23:07 – уже 3,4 промилле.

По данным экспертизы, до ДТП рулевая и тормозная системы автомобиля обвиняемого были в исправном состоянии, а значит, обвиняемый располагал возможностью затормозить, если бы двигался с максимально разрешенной скоростью на данном участке дороги – 60 км/ч

Перед перерывом представитель потерпевшего заявил, что со стороны Волковыцкого сегодня поступило частичное возмещение морального вреда.

Как передает корреспондент Sputnik, рассмотрение дела будет продолжено 1 марта.

Резонансная авария произошла вблизи Ляхович 26 ноября прошлого года. Тогда Волковыцкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя легковушкой Opel Zafira, совершил на пешеходном переходе наезд на 36-летнюю женщину, жительницу Слуцка, которая умерла на месте. Впоследствии бывший и.о. начальника ГАИ был уволен из органов, ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси.

 
 
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Бывший начальник Барановичской ГАИ в день начала рассмотрения его дела частично возместил ущерб пострадавшей стороне.

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