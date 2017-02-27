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Шуневич: в "блэк-лист" России и Беларуси внесено 1,7 миллиона человек

28.02.2017 15:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев- Sputnik. Более 1,7 миллиона иностранцев внесено в список лиц, пребывание которых на территории Беларуси и России нежелательно, в том числе 350 тысяч граждан Украины, сообщил на пресс-конференции во вторник глава МВД Игорь Шуневич.

Шуневич: в "блэк-лист" России и Беларуси внесено 1,7 миллиона человек
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"В данном списке более 1 миллиона 700 тысяч граждан, из них 1,5 миллиона внесено Россией, в числе которых 350 тысяч граждан Украины",- сказал Шуневич.

Отвечая на вопрос о том, почему именно милиция задерживала украинского писателя Сергея Жадана, Шуневич отметил, что Жадан находился в этом списке как "лицо с террористической окраской".

"Он прибыл в Беларусь ночью, была информация о том, что лицо с террористической окраской находится на территории страны — мы не могли не отреагировать, вот он и был задержан ночью и доставлен в РУВД", — сказал Шуневич.

Министр также сообщил, что незнаком с его литературным творчеством, хотя знает украинскую литературу. Сам Шуневич родился в Украине.

 
Теги: Минск
 
 
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В совместном "блэк-листе" Беларуси и России - более 1,7 миллионов граждан, из них 1,5 миллионов внесено российской стороной.

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