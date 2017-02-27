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Центральный аппарат МВД сократят примерно на 10%

28.02.2017 15:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси работает над оптимизацией и модернизацией своей структуры, по предварительным данным, центральный аппарат ведомства будет сокращен на 10%, сообщил глава МВД Игорь Шуневич.

"Сокращение МВД, безусловно, произойдет, к этому есть свои основания и поводы. Во-первых, мы сегодня констатируем, что на протяжении нескольких лет уменьшается преступность в целом и раскрываемость преступлений повышается. У нас есть резервы, которые мы можем использовать на другие цели, а не на выплату личного довольствия служащих", — сказал министр.

По словам Шуневича, в МВД уже подвергли ревизии штатный состав министерства, сокращение будет проведено в несколько этапов и коснется всех без исключения служб.

"Мы считаем, что офицерский корпус МВД должен быть значительно компактнее, более профессиональным и универсальным. Сопутствующие службы — финансы, тыл, департамент по гражданству и миграции — эту работу могут выполнять гражданские лица. Это значительный резерв экономии средств", — подчеркнул он.

Шуневич заметил, что у руководства МВД много задумок, которые позволят провести модернизацию министерства. "Но мы не можем в одночасье взять и сократить людей, которые много лет отработали и дослужили до пенсии. Поэтому все офицеры и люди в погонах доработают до пенсии или до желаемого ими срока, а потом будут заменены гражданскими лицами", — сказал он.

Шуневич также сообщил, что планируется сокращать количество личного состава, выполняющего административные функции. "Если завтра регистрацию машин будет выполнять государственная гражданская организация, то сотрудники ГАИ будут сокращены", — привел пример министр.

Он отметил, что в министерстве уже пытались приблизительно подсчитать процент сокращений по центральному аппарату. Во время этой работы было предложено создать отдел по реформированию министерства. "Это будет три-четыре человека, которые будут подчиняться непосредственно министру. В центральном аппарате будет сокращение на 10%, никак не меньше. Но это пока только очень предварительные цифры", — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Офицерский корпус ведомства станет более компактным, заниматься финансами, хозяйственными и административными функциями будут гражданские лица.

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