Три года назад житель Жлобина Денис Пинтусов круто изменил свою жизнь. Из ведущего праздников и дискотек неожиданно для всех переквалифицировался во владельца бюро ритуальных услуг. Теперь — вместо вечеринок — ежедневные заботы, скорбь и слезы клиентов. Но 27-летний бизнесмен ничуть не жалеет о сделанном когда-то выборе и шутит, что теперь он в этом бизнесе — до гробовой доски.





— Если бы мне несколько лет назад кто-то сказал, что я буду этим заниматься, я бы не поверил. Ну кто из нас мечтает в детстве стать копателем могил? Думаю, нет таких, а если и найдутся, то родителям впору задуматься о хорошем семейном психологе, — смеется Денис. Мы сидим в его магазине. Вокруг — венки, гробы и траурные ленты.





О прошлой работе, где веселье и алкоголь лились рекой, Денис вспоминает без особой ностальгии. Больших денег она не приносила, а пьяные клиенты, драки и оскорбления случались регулярно. Сейчас все по-другому.

— Сейчас проще. Просто делай свою работу хорошо и все будут довольны. Да, немного специфический вид услуг, но я уже привык. К тому же покойников я никогда не боялся, — признается Денис.

— По-моему лучше видеть пьяных, но здоровых, чем трезвых и мертвых?

— Я бы с вами поспорил, — улыбается похоронщик.

Он проводит экскурсию по торговому залу, извиняется за небогатый ассортимент — на этой неделе совсем не осталось бордовых гробов, а это значит, что хоронили одних женщин. А еще — конец февраля. В конце и в начале месяца, по его наблюдениям, заказов всегда больше в разы.

Владелец бюро с гордостью демонстрирует новинки — комбинированные гробы собственного дизайна. Объясняет, чем хороший гроб отличается от плохого и почему так важно в их производстве качество материалов и фурнитуры.

— Представьте себе, в самый ответственный момент ручка отлетает, все падает, разваливается. По-моему, хуже не придумать картины. А такое, к сожалению, случается, — рассказывает владелец похоронного бизнеса.





Денис знает, что говорит. В своем бюро он не только учредитель, и руководитель, но еще и завхоз, и работяга. Между сведением дебета с кредитом и подсчетами прибыли молодой человек сам и производит гробы, и носит покойников, и копает могилы. Главный принцип молодого бизнесмена — хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот и делает. Круглосуточно и без выходных.

— Беда ведь не приходит по расписанию, люди могут позвонить и посреди ночи, часто они растеряны из-за внезапного горя, не знают, что им дальше делать и как поступить. Встаю, одеваюсь и еду, — рассказывает Денис.

— Почему бы не нанять для этого людей?

— Нет таких людей, которые будут биться как за свое. Со мной работают два моих друга, я им очень доверяю, но с клиентами предпочитаю все-таки встречаться сам. Только хозяин будет по-настоящему переживать за свой бизнес, постороннему человеку на него все равно. Вы посмотрите на наши заводы государственные и вам все станет ясно, — объясняет бизнесмен.



В дорогостоящую рекламу Денис предпочитает не вкладываться. Считает, что сарафанное радио работает лучше самых дорогих рекламных роликов. Но недавно у бюро появился свой аккаунт в Instagram.

Он открывал свое бюро с одной тысячей долларов в кармане. За три года обзавелся производственным цехом и двумя магазинами, в одном из них оборудовал даже прощальный зал, в Жлобине до этого почему-то до сих пор никто не додумался, также, как и предлагать населению сразу весь комплекс похоронных услуг.

Сегодня Денис без ложной скромности говорит, что знает о похоронном бизнесе все. По крайней мере, все, что нужно знать о нем в Жлобине. Конечно, гробов с вайфаем, запуска пепла усопшего в космос и прочей экзотики люди в районном центре от похоронщиков не требуют. Но это не повод не интересоваться тенденциями в бизнесе. К примеру, недавно Денис узнал — появились цветные памятники, новинка заинтересовала, попробует внедрять.





— Большинство как открывают ритуальный бизнес? Закупают гробы и прочие сопутствующие товары подешевле и просто перепродают их, накручивая 100 — 200%, так проще. Но я решил, если хочу развиваться, то нужно именно производить свое, только так можно говорить о будущем, — делится молодой человек.

— А проблемы? Все предприниматели сейчас жалуются…

— Просто работать надо, — обрывает на полуслове Денис.

По его мнению, в ритуальном бизнесе неплохая рентабельность, правда, о прибыли говорить пока рано — все уходит в оборотку и развитие производства. Нужно закупать оборудование, материалы, транспорт. Львиную часть прибыли съедает аренда — за два магазина в месяц ему приходится отдавать больше двух тысяч рублей.

— Главные принципы в ритуальном бизнесе такие, как и в любом другом — приемлемая цена, высокое качество и отличный сервис. Если с ними порядок, то сарафанное радио работает лучше самых дорогих рекламных роликов, — уверен бизнесмен.

Впрочем, такая уверенность не мешает ему внедрять новые маркетинговые ходы. Недавно, к примеру, Денис завел аккаунт в Instagram. Только вместо еды и фитнеса постит в нем продукцию своего бюро.



