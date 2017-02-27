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Игорь Шуневич: "Сокращения в МВД будут, во всех подразделениях"
28.02.2017 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Для сокращений в МВД есть все основания и поводы, считает глава ведомства Игорь Шуневич.
Министр подчеркнул, что уровень преступности снизился, раскрываемость высокая. И милиция хорошо справляется с возложенными на нее задачами. Однако сокращения в структуре МВД будут.
- Мы уже пересмотрели весь состав, сокращения коснутся всех подразделений без исключения, — заявил министр внутренних дел.
По его словам, работу отделений по гражданству и миграции, финансового тыла могут выполнять гражданские люди.
Реформа будет проходить в несколько этапов — «не можем взять и сократить людей, они заслужили пенсию». Только после того как милиционер выйдет на пенсию, его должность или место сможет занять гражданское лицо. Шуневич уверен: если регистрацией транспорта будет заниматься не ГАИ, а другая организация, то МВД ничего не потеряет. В пример он привел техосмотр, который раньше проводили сотрудники ГАИ, а теперь — стороння организация.
— Аппарат (МВД. — Прим. TUT.BY) будет сокращен на 10%, — уточнил Игорь Шуневич.
Напомним, после того как
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Министр уверен, что многие должности могут заменить гражданские лица. К примеру, сотрудников ГАИ могут освободить от регистрации транспорта. Реформа пройдет в...
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