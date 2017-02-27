Для сокращений в МВД есть все основания и поводы, считает глава ведомства Игорь Шуневич.



Фото: пресс-служба МВД

Министр подчеркнул, что уровень преступности снизился, раскрываемость высокая. И милиция хорошо справляется с возложенными на нее задачами. Однако сокращения в структуре МВД будут.

- Мы уже пересмотрели весь состав, сокращения коснутся всех подразделений без исключения, — заявил министр внутренних дел.

По его словам, работу отделений по гражданству и миграции, финансового тыла могут выполнять гражданские люди.

Реформа будет проходить в несколько этапов — «не можем взять и сократить людей, они заслужили пенсию». Только после того как милиционер выйдет на пенсию, его должность или место сможет занять гражданское лицо. Шуневич уверен: если регистрацией транспорта будет заниматься не ГАИ, а другая организация, то МВД ничего не потеряет. В пример он привел техосмотр, который раньше проводили сотрудники ГАИ, а теперь — стороння организация.

— Аппарат (МВД. — Прим. TUT.BY) будет сокращен на 10%, — уточнил Игорь Шуневич.

Напомним, после того как пьяный врио начальника Барановичской ГАИ насмерть сбил пешехода, глава МВД заявил, что его подчиненные пройдут проверку на детекторе лжи. Если полиграф выявит нарушение дисциплины, то контракт будет расторгнут. В декабре 2016 года на полиграфе проверили 700 милиционеров, треть из них его не прошла. Дополнительная проверка стражей правопорядка нужна была для того, чтобы понять, кто наносит « удар под дых всей системе , всему офицерскому корпусу». Сам Шуневич заявил: если его работодатель посчитает необходимым проверить самого министра, он не будет против.