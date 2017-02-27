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Конфликт в Куропатах: Шуневичу хотелось бы меньшего градуса остроты
28.02.2017 16:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев – Sputnik. Глава МВД Беларуси Игорь Шуневич выступает за цивилизованный способ решения конфликта относительно строительства бизнес-центра вблизи урочища Куропаты.
© Sputnik Иван Руднев
"Да, существует проблема. С одной стороны, происходит легальное строительство, с другой, есть мнение группы людей, которые этим недовольны. Мы не хотели бы быть третейским судьей. Если будет принято решение о прекращении строительства, оно будет остановлено, или другое решение, и тогда протесты прекратятся", – сказал Шуневич во вторник на пресс-конференции в Минске.
Министр высказал пожелание, чтобы вокруг ситуации, сложившейся на улице Мирошниченко, "градус остроты был меньшим".
"Мне кажется, это повод для определенной группы людей еще раз заявить о себе. Есть специалисты, которые могут сказать, нарушается ли сохранность захоронений", – заметил он.
Шуневич также добавил, что хотелось бы цивилизованного разрешения этой ситуации. "Без приковывания себя к металлическим предметам, потому что милиция должна на все это реагировать", – заключил он.
Противостояние в Куропатах
О необходимости увековечить память жертв в Куропатах ранее высказывались главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович, глава Римско-католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич и другие.
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Министр считает, что определенная группа лиц использует этот инцидент для того, чтобы заявить о себе, но в этом свое слово должны сказать историки и суд.
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