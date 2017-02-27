МИНСК, 28 фев – Sputnik. Глава МВД Беларуси Игорь Шуневич выступает за цивилизованный способ решения конфликта относительно строительства бизнес-центра вблизи урочища Куропаты.



© Sputnik Иван Руднев Якубович попросит Администрацию президента взять Куропаты под опеку

"Да, существует проблема. С одной стороны, происходит легальное строительство, с другой, есть мнение группы людей, которые этим недовольны. Мы не хотели бы быть третейским судьей. Если будет принято решение о прекращении строительства, оно будет остановлено, или другое решение, и тогда протесты прекратятся", – сказал Шуневич во вторник на пресс-конференции в Минске.

Министр высказал пожелание, чтобы вокруг ситуации, сложившейся на улице Мирошниченко, "градус остроты был меньшим".

"Мне кажется, это повод для определенной группы людей еще раз заявить о себе. Есть специалисты, которые могут сказать, нарушается ли сохранность захоронений", – заметил он.

Шуневич также добавил, что хотелось бы цивилизованного разрешения этой ситуации. "Без приковывания себя к металлическим предметам, потому что милиция должна на все это реагировать", – заключил он.

Противостояние в Куропатах продолжается уже неделю . Активисты ряда политических и общественных организаций вместе с местными жителями протестуют против строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко. Активисты считают неприемлемым возведение объектов вблизи мест массовых захоронений жертв массовых репрессий.

О необходимости увековечить память жертв в Куропатах ранее высказывались главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович, глава Римско-католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич и другие.