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Шуневич: было несколько нарушений со стороны безвизовых иностранцев
28.02.2017 16:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси за две недели зарегистрировало несколько случаев правонарушений со стороны иностранцев, которые въехали в Беларусь по безвизовому режиму через Национальный аэропорт Минск, заявил глава ведомства.
© Sputnik Игорь Зарембо
"За этот период было несколько случаев нарушений, связанных с иностранцами, въехавшими в Беларусь без виз. Их не более пяти", — сказал глава МВД Беларуси Игорь Шуневич во вторник на пресс-конференции.
По его словам, три случая касались нарушения сроков пребывания, один или два случая были, когда иностранцы с российскими визами въехали в Беларусь по безвизовому режиму и направлялись в Россию. Шуневич отметил, что безвизовый режим для иностранцев не повлиял на криминогенную обстановку в стране, на порядок.
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С начала периода действия безвизового режима для иностранцев в Беларуси были зарегистрированы единичные случаи нарушения сроков пребывания и пересечения...
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