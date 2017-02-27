МИНСК, 28 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси за две недели зарегистрировало несколько случаев правонарушений со стороны иностранцев, которые въехали в Беларусь по безвизовому режиму через Национальный аэропорт Минск, заявил глава ведомства.



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"За этот период было несколько случаев нарушений, связанных с иностранцами, въехавшими в Беларусь без виз. Их не более пяти", — сказал глава МВД Беларуси Игорь Шуневич во вторник на пресс-конференции.

По его словам, три случая касались нарушения сроков пребывания, один или два случая были, когда иностранцы с российскими визами въехали в Беларусь по безвизовому режиму и направлялись в Россию. Шуневич отметил, что безвизовый режим для иностранцев не повлиял на криминогенную обстановку в стране, на порядок.