Определенные споры между Россией и Беларусью всегда были и будут и являются нормальным делом в отношениях стран, однако все они успешно разрешаться. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, сообщает «Интерфакс» .

«Споры всегда есть, я уверен, что мы найдем выход из любых, казалось бы, даже очень трудных ситуаций. Споры вполне естественны, каждая сторона (в Евразийском экономическом сообществе - «МИР 24») отстаивает свои интересы. У нас с белорусскими нашими друзьями идут споры и поиски решений спорных вопросов», - сказал он.

Российский лидер напомнил, что Москва заинтересована в поддержке Минска и помогает ему больше, чем любое другое государство или международная организация. Речь идет как о кредитах, например, последнем в размере $6 млрд, так и об открытии рынка для белорусских товаров. Однако в долгосрочном периоде это должно принести выгоду обеим сторонам.

«Наш рынок полностью открыт для белорусских товаров, идут беспошлинные поставки нефти на белорусские предприятия, а перерабатываемы ими нефтепродукты поставляются Беларусью за границу с взиманием пошлины и зачислением ее в белорусский бюджет», - напомнил Путин.

Таким образом глава государства ответил на вопрос о перспективах развития ЕврАзЭС с учетом последних громких заявлений недовольства со стороны Минска.

Ранее об обязательном разрешении всех проблем в отношении между двумя странами заявили после встречи главы МИД России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей.