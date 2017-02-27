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Путин об отношениях с Минском: в любом случае договоримся
28.02.2017 15:14 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Определенные споры между Россией и Беларусью всегда были и будут и являются нормальным делом в отношениях стран, однако все они успешно разрешаться. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, сообщает
«Споры всегда есть, я уверен, что мы найдем выход из любых, казалось бы, даже очень трудных ситуаций. Споры вполне естественны, каждая сторона (в Евразийском экономическом сообществе - «МИР 24») отстаивает свои интересы. У нас с белорусскими нашими друзьями идут споры и поиски решений спорных вопросов», - сказал он.
Российский лидер напомнил, что Москва заинтересована в поддержке Минска и помогает ему больше, чем любое другое государство или международная организация. Речь идет как о кредитах, например, последнем в размере $6 млрд, так и об открытии рынка для белорусских товаров. Однако в долгосрочном периоде это должно принести выгоду обеим сторонам.
Таким образом глава государства ответил на вопрос о перспективах развития ЕврАзЭС с учетом последних громких заявлений недовольства со стороны Минска.
Ранее об обязательном
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Президент России признал, что споры между странами существуют и вполне естественны, однако выход их трудных ситуаций будет найден.
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