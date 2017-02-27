МИНСК, 28 фев — Sputnik. Необходимо проработать вопрос о целесообразности создания в Беларуси отдельного нового центра трансплантации органов и тканей, заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Клапан сердца производства ОАО "Планар" пойдет на экспорт 16

Белорусский лидер во вторник посетил РНПЦ трансплантации органов и тканей на базе 9-й городской клинической больницы в Минске.

"Надо посмотреть, сколько будет стоить самый современный на перспективу центр", — сказал Лукашенко, его слова передает БелТА .

В ходе посещения центра глава государства не только познакомился с новыми медтехнологиями, внедренными в РНПЦ, отсмотрел отделения интенсивной терапии и реанимации, трансплантации, лабораторию клеточных технологий, а также тепло пообщался с пациентами и пожелал им здоровья.

Беларусь по показателю количества трансплантаций находится на первом месте в СНГ. По итогам минувшего года по уровню развития органного донорства республика заняла десятое место в мире — позади остались в том числе ФРГ, Великобритания и Япония.