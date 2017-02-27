|
"Страшно взглянуть". Что писали наши земляки о своих дальних путешествиях
28.02.2017 16:28 — Новости Общества | Tut.by
Наши земляки ездили в дальние края на протяжении тысячи лет. Мы вспомнили о двух десятках путешественников, многие из которых записывали свои наблюдения. Читайте о турецкой неволе египтян, ущемлении прав бедных в Америке и вымирании жителей Камчатки.
В 12 веке дочь витебского князя Предслава посетила земли нынешних Турции и Израиля. В 13 веке полоцкие купцы торговали у шведов и немцев. Во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой наши земляки активно получали образование в ведущих университетах Европы.
В то время путешествия стоили очень дорого и это могли себе позволить немногие. С 19 века возможностей для дальних поездок стало больше. Теперь же это по карману почти всем. Белорусы также продолжают рассказывать о своих поездках:
«Вода очень щиплет и смрадом голову наполняет»
Николай Христофор из несвижской ветви Радзивиллов получил образование в Страсбурге и Тюбингене, много путешествовал по Европе. Он участвовал в Ливонской войне против
Наш земляк получил известность как путешественник и писатель. Его поездка на Ближний Восток началась и закончилась в Несвиже. Она длилась с 1582-го по 1585 год. По ее итогам Радзивилл написал книгу
Он описал восточные города и знаменитые места, в том числе египетские пирамиды и критский лабиринт, местных жителей и их обычаи, флору и фауну. В книге Радзивилла много подробностей: о выпаривании соли, выведении цыплят, доставке воды на верблюдах, земледелии, мумификации и т.д.
В Несвиж он привез археологическую коллекцию и животных. Вез и две мумии, но при шторме пришлось выбросить — суеверная команда корабля связала непогоду с их наличием.
Радзивилл посетил земли нынешних Египта, Израиля, Ливана, Сирии — в те годы они находились под властью турок в Османской империи. Тогда там правил Мурад Третий — внук знаменитого
Радзивилл отметил, что арабское население критично относилось к турецкому правлению. Он застал и вооруженные столкновения между ними.
В те годы Каир был больше в пять раз, чем Париж, «но не таким порядком и чудом построен», а Нил был шире в два раза, чем Дунай под австрийским Линцем.
Радзивилл посвятил Каиру много страниц своего дневника.
На берегу Нила путешественник встретил много аистов, «которые туда залетают от нас». Он заметил на окрестных полях засохших змей — они погибают, когда «Нил в землю впитывается». Это и привлекает птиц.
Радзивилл посетил рынок рабов и описал социальное расслоение в обществе. Он передал слова нескольких турок, что жизнь невольника зависит от купившего. За его убийство рабовладельца не карают.
Дамаск наш земляк описал как «очень населенный, большой и чудесный». У городских ворот его заставили слезть с коня, потому что «христианам нельзя в больших турецких городах верхом ездить».
На Кипре он познакомился с выращиванием хлопка.
Задержался путешественник и у Мертвого моря.
Радзивилл привез домой и те камни, и воду из Иордана, которая «не смердит», даже если ее долго хранить в сосуде.
По Османской империи путешествовали и другие наши земляки. В 17 веке туда ездили Ян Сапега, Ян Белковский и
«Я видел много негров»
Юлиан Урсын Немцевич родился в деревне Скоки под Брестом. Будучи депутатом
На эмиграцию его подтолкнуло поражение национально-освободительного
Немцевич много внимания уделил неравенству в обществе. Возле 75-метрового водопада наш земляк обратил внимание на предприимчивого американца, который приноровился использовать воду для движения мельниц и машин по обработке хлопка. Но там он встретил малолетних детей, которым платили гроши. На провинциальных выборах, он заметил, что право голоса имеют только обеспеченные граждане.
Во время одной из поездок по стране Немцевич встретил афроамериканцев и решил с ними пообщаться. Вскоре к ним подбежал их хозяин с оружием — тот беспокоился, что у него могут забрать рабов.
Немцевич посетил жилье бедняков, которые работали на более богатых американцев. Он обратил внимание, что в США даже белые могут быть рабами, если кто-то из их предков был мулатом.
Написал Немцевич и о притеснении коренного населения — индейцев.
В своей книге о путешествии по США он советует американцам не стремиться к величию и славе римлян. Это влечет «желание захватов, несправедливость, притеснение соседей, внутренние неурядицы и тиранию у себя дома». Он пожелал им столько силы, чтобы не нападать, а «отбить атаки извне» и богатства без излишка, потому что он «был бы пагубен для народа, как и нужда для личности».
Часть поездок по стране Немцевичу оплатил Томас Джефферсон — третий президент США. Также его избрали в философское общество Филадельфии, которое тот возглавлял.
В 1802 году после смерти отца Немцевич вернулся на Брестчину. Он издал семь книг и в 1804 году снова уехал в США, но теперь на меньший срок. В 1807 году он уже насовсем покинул Америку.
Будучи стариком Немцевич участвовал в национально-освободительном
Северную и Южную Америку изучало много наших земляков.
«С каждым племенем следует обходиться заботливо»
Бенедикт Дубовский родился в 1833 году в Адамарине, сейчас это Молодечненский район, учился в Минске, Тарту, Вроцлаве и Берлине. В 1864 году его арестовали российские власти. Ученому грозила смертная казнь, но вмешались немецкие коллеги и его сослали в Сибирь.
В Иркутске наш земляк стал членом Русского географического общества. Во время пребывания в тюрьме он изучал книги об этом регионе.
Из Иркутска Дубовского направили на каторгу под Читу. Там он рубил лес, ремонтировал дороги, делал лодки. Вскоре ему разрешили вольное поселение. Он стал работать врачом, изучал культуру и историю бурятов и других народов.
В 1868 году наш земляк переехал к Байкалу чтобы исследовать малоизученную природу. Там ученый расходовал взятые в долг деньги, потому что власти его работу не финансировали. Он писал, что приходилось проводить по несколько недель на льду озера без палатки. Дубовский также съездил на Дальний Восток.
В 1877 году ученого освободили от ссылки. Географическое общество наградило его золотой медалью. Дубовский приехал в Варшаву и стал готовиться к экспедиции на Камчатку. На этот раз он уже получил финансирование на исследования, необходимые приборы и книги.
Он снова посетил Сибирь и поехал на Камчатку, где работал пять лет. Он рассказал об стремительном вымирании местных жителей: со времен первого исследования Камчатки в 18 веке оно уменьшилось вдвое. Он экспериментально доказал, что для посевов туда нужно ввозить семена из районов со схожим климатом и это увеличило урожайность. Низкую продуктивность скота он объяснил его круглогодичным содержанием под открытым небом и совтовал ввезти овец, коз, кроликов, яков и карпов — чтобы улучшить питание.
С Камчатки Дубовский переехал во Львов, где возглавил кафедру зоологии университета. Там он организовал музей и опубликовал десятки очерков о Сибири и Камчатке. На пенсии ученый путешествовал по территории современных Беларуси, Польши и Украины, исследовал озера, в том числе Свитязь, доказал их ледниковое происхождение. Он умер во Львове в 1930 году.
Дальние районы России — Сибирь, Арктику — также
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десятки уроженцев нашей страны путешествовали по Америке, Африке и Евразии. Мы изучили их дневники, чтобы узнать, какими видели дальние края наши земляки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии