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МВД купит квадрокоптеры для поиска потерявшихся в лесах людей

28.02.2017 16:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев – Sputnik. Министерство внутренних дело Беларуси планирует закупить квадрокоптеры для поиска потерявшихся людей в лесах и розыска угнанных автомобилей, сообщил на пресс-конференции во вторник в Минске глава ведомства Игорь Шуневич.

МВД купит квадрокоптеры для поиска потерявшихся в лесах людей
© AP/ Jens-Ulrich Koch
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"Сначала мы купим один квадрокоптер, протестируем его. Во-первых, он нужен для того, чтобы искать потерявшихся в лесах людей", – сказал Шуневич. 

По его словам, это будет летательный аппарат с видеокамерой и тепловизором. Министр пояснил, что при поиске заблудившихся в лесах и болотах милиция зачастую обращается к военным и спасателям, а новая техника позволит эффективнее вести розыск.

"Если этот опыт будет удачным, мы приобретем квадрокоптеры для всех (областных – Sputnik) управлений внутренних дел", – сообщил глава МВД. 

Министр также отметил, что эти аппараты белорусская милиция планирует использовать и для розыска угнанных автомобилей.

 
Теги: Минск
 
 
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Если опыт использования одного такого аппарата будет признан успешным, дронами оснастят все областные УВД.

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