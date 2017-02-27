МИНСК, 28 фев – Sputnik. Министерство внутренних дело Беларуси планирует закупить квадрокоптеры для поиска потерявшихся людей в лесах и розыска угнанных автомобилей, сообщил на пресс-конференции во вторник в Минске глава ведомства Игорь Шуневич.

"Сначала мы купим один квадрокоптер, протестируем его. Во-первых, он нужен для того, чтобы искать потерявшихся в лесах людей", – сказал Шуневич.

По его словам, это будет летательный аппарат с видеокамерой и тепловизором. Министр пояснил, что при поиске заблудившихся в лесах и болотах милиция зачастую обращается к военным и спасателям, а новая техника позволит эффективнее вести розыск.

"Если этот опыт будет удачным, мы приобретем квадрокоптеры для всех (областных – Sputnik) управлений внутренних дел", – сообщил глава МВД.

Министр также отметил, что эти аппараты белорусская милиция планирует использовать и для розыска угнанных автомобилей.