МВД негативно относится к незаконным акциям, мы обязаны реагировать на любое нарушение общественного порядка, но нам меньше всего хотелось бы выступать третейским судьей в этом вопросе, прокомментировал Игорь Шуневич противостояние в Куропатах .



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— Я знаю, что существует проблема, с одной стороны там идет легальное, абсолютно законное, строительство, с другой стороны существует мнение определенной группы, что строительства там быть не должно. МВД меньше всего хотело бы выступать третейским судьей в этом вопросе, — заявил во вторник министр внутренних дел Игорь Шуневич. — Если будет принято решение о прекращении строительства, значит, вопрос таким образом решится. Если нет — будем выполнять закон, алгоритм наших действий известен. Хотелось бы меньшего градуса остроты.

Он отметил, что некоторые люди увидели в этой ситуации повод «заявить о себе». Шуневич рекомендовал компетентным специалистам дать ответ на волнующий всех вопрос: можно строить или нет.

— Нужно попытаться в диалоге все решить, без приковывания себя за различные части тела к металлическим предметам. Одни ночуют, вторые их разгоняют, третьи строят, а милиция должна на все это реагировать. Хотелось бы, чтобы все разрешилось цивилизованно, — сказал Игорь Шуневич.

Напомним, уже больше недели гражданские активисты круглосуточно дежурят возле Куропат — они защищают место от строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко в Минске. Это стало возможным потому, что в 2014 году там сузили охранную зону. Местные жители собрали более тысячи подписей против возведения в их районе нового здания.

Стройка временно приостановлена. Активисты требуют от властей окончательно остановить стройку, восстановить охранную зону Куропат в первоначальной редакции 2003 года и установить на месте захоронения жертв сталинских репрессий мемориал.