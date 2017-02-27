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Третий случай в стране: жительница Речицы получила штраф за оскорбление белорусского языка

28.02.2017 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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1 декабря в социальной сети «ВКонтакте» жительница Речицы оставила следующий комментарий: «Белорусский язык неприятен на слух. Да и вообще, белор. язык — это нелепое ассорти из русского и польского». Инициатор гражданской кампании «Справаводства па-беларуску!» Игорь Случак посчитал, что таким высказыванием женщина нарушила статью 9.22 КоАП, публично оскорбив белорусский язык и просил привлечь гражданку к ответственности.

Активист направил заявление в Речицкий райисполком. Ответа не получил и тогда обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку и объяснить, почему местная власть не дала вовремя ответ на его обращение.

«По итогу рассмотрения вашего заявления заместителем начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Речицкого райисполкома 31 января было вынесено постановление об административном взыскании с Евгении Четвертной по статье 9.22 КоАП», — отметил в ответе прокурор Речицкого района Николай Белорусов. Исходя из письма прокуратуры, райисполком давал ответ Случаку, но тот его не получил.

— Надеюсь, этот случай будет наукой для тех, кто считает, что собирать «лайки» в социальных сетях за счет оскорбления национального языка — хорошая идея, — сказал инициатор гражданской кампании «Справаводства па-беларуску!».

Это уже третий с 1999 года известный случай привлечения гражданина к ответственности за оскорбление белорусского языка. 27 января суд Новобелицкого района Гомеля признал бывшего милиционера Василия Ворущенко виновным в оскорблении белорусского языка и определил максимально возможное наказание — штраф в 10 базовых величин (230 рублей).

В сентябре 2016 года был привлечен к административной ответственности житель Мозыря Дмитрий Щербатых.

 
Теги: Гомель
 
 
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1 декабря в социальной сети "ВКонтакте" жительница Речицы оставила комментарий: "Белорусский язык неприятен на слух. Да и вообще, белор. язык - это нелепое ассорти из...

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