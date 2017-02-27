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Шуневич: полиграф использовали в милиции и до случая с Волковыцким

28.02.2017 17:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК 28 фев – Sputnik. Практика проверки сотрудников органов внутренних дел на детекторе лжи широко использовалась и до случая с бывшим и.о. начальника ГАИ Барановичей Андреем Волковыцким, сообщил журналистам во вторник глава МВД Игорь Шуневич.

Шуневич: полиграф использовали в милиции и до случая с Волковыцким
© Sputnik / Дмитрий Босак.
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О проведении масштабных проверок инспекторов ГАИ в МВД заговорили после смертельного наезда в ноябре 2016 года, совершенного бывшим и.о. начальника Госавтоинспекции Андреем Волковыцким, который сел пьяным за руль, на жительницу Слуцка.

"При назначении на руководящие должности проверки на полиграфе начали применяться задолго до этого случая", – заявил во вторник на пресс-конференции в Минске Шуневич. 

По его словам, такая практика в органах внутренних дел будет продолжена, поскольку это делается для поддержания порядка в милиции. "Это эффективный метод избавиться от нерадивых сотрудников. Не буду употреблять других слов", – сказал министр. 

Вместе с тем он пояснил, что результат, выданный после прохождения исследований на детекторе лжи, будет влиять на то, продлевать или не продлевать контракт с тем или иным сотрудником органов внутренних дел.

Суд над Волковыцким начался во вторник в Ляховичах. Бывший сотрудник ГАИ во время первого заседания полностью признал свою вину и раскаялся.

 
Теги: Минск
 
 
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Такая практика в органах внутренних дел, по словам министра, будет продолжена, поскольку это делается для поддержания порядка в милиции.

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