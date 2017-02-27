|
Шуневич: полиграф использовали в милиции и до случая с Волковыцким
28.02.2017 17:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК 28 фев – Sputnik. Практика проверки сотрудников органов внутренних дел на детекторе лжи широко использовалась и до случая с бывшим и.о. начальника ГАИ Барановичей Андреем Волковыцким, сообщил журналистам во вторник глава МВД Игорь Шуневич.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
О проведении
"При назначении на руководящие должности проверки на полиграфе начали применяться задолго до этого случая", – заявил во вторник на пресс-конференции в Минске Шуневич.
По его словам, такая практика в органах внутренних дел будет продолжена, поскольку это делается для поддержания порядка в милиции. "Это эффективный метод избавиться от нерадивых сотрудников. Не буду употреблять других слов", – сказал министр.
Вместе с тем он пояснил, что результат, выданный после прохождения исследований на детекторе лжи, будет влиять на то, продлевать или не продлевать контракт с тем или иным сотрудником органов внутренних дел.
Суд над Волковыцким начался во вторник в Ляховичах. Бывший сотрудник ГАИ во время первого заседания
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая практика в органах внутренних дел, по словам министра, будет продолжена, поскольку это делается для поддержания порядка в милиции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии