|
Санитарных норм в Беларуси станет еще меньше
28.02.2017 17:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев — Sputnik. Санитарные нормы в Беларуси продолжат обновлять и актуализировать, сообщили во вторник в Республиканском центре эпидемиологии, гигиены и общественного здоровья.
© Sputnik/ Мария Амелина
Минздрав 17 февраля принял решение отменить некоторые санитарные нормы и правила — слишком устаревшие, требовательные или дублирующихся.
Так, отменены правила "Ввоз и реализация подержанных вещей "Second Hand", поступающих из-за рубежа", "Гигиенические требования к сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья", "Гигиенические требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию", а также "Гигиенические требования к производственным помещениям, оборудованию и организации рабочих мест при использовании копировально-множительной техники".
"Полагаем, что принятые меры позволят оптимизировать контрольную (надзорную) деятельность, исключить дублирование функций государственных органов, снизить административные барьеры и иные ограничения в развитии предпринимательства и сферы услуг", — отметили в Республиканском центре.
В то же время, заверили в организации, работа по отмене и актуализации санитарных норм и правил продолжается.
Своим предыдущим решением 10 февраля Минздрав сократил перечень санитарно-эпидемиологических требований с 300 до 177 пунктов.
Облегчить работу малого и среднего бизнеса потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля в ходе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то, что две недели назад Минздрав уже отменил некоторые нормы, работу по оптимизации продолжат.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии