﻿ Санитарных норм в Беларуси станет еще меньше. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Санитарных норм в Беларуси станет еще меньше

28.02.2017 17:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Санитарные нормы в Беларуси продолжат обновлять и актуализировать, сообщили во вторник в Республиканском центре эпидемиологии, гигиены и общественного здоровья.

Санитарных норм в Беларуси станет еще меньше
© Sputnik/ Мария Амелина
Новые санитарные нормы для общепита вступят в силу в марте

Минздрав 17 февраля принял решение отменить некоторые санитарные нормы и правила — слишком устаревшие, требовательные или дублирующихся.

Так, отменены правила "Ввоз и реализация подержанных вещей "Second Hand", поступающих из-за рубежа", "Гигиенические требования к сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья", "Гигиенические требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию", а также "Гигиенические требования к производственным помещениям, оборудованию и организации рабочих мест при использовании копировально-множительной техники".

"Полагаем, что принятые меры позволят оптимизировать контрольную (надзорную) деятельность, исключить дублирование функций государственных органов, снизить административные барьеры и  иные ограничения в развитии предпринимательства и сферы услуг", — отметили в Республиканском центре.

В то же время, заверили в организации, работа по отмене и актуализации санитарных норм и правил продолжается.

Своим предыдущим решением 10 февраля Минздрав сократил перечень санитарно-эпидемиологических требований с 300 до 177 пунктов.

Облегчить работу малого и среднего бизнеса потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля в ходе "Большого разговора". Уже от частых проверок отказались  Министерство по чрезвычайным ситуациям, а также Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Иные ведомства также работают над упрощением условий функционирования для предпринимателей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то, что две недели назад Минздрав уже отменил некоторые нормы, работу по оптимизации продолжат.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Третий случай в стране: жительница Речицы получила штраф за оскорбление белорусского языка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика