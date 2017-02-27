МИНСК, 28 фев — Sputnik. Санитарные нормы в Беларуси продолжат обновлять и актуализировать, сообщили во вторник в Республиканском центре эпидемиологии, гигиены и общественного здоровья.



© Sputnik/ Мария Амелина Новые санитарные нормы для общепита вступят в силу в марте

Минздрав 17 февраля принял решение отменить некоторые санитарные нормы и правила — слишком устаревшие, требовательные или дублирующихся.

Так, отменены правила "Ввоз и реализация подержанных вещей "Second Hand", поступающих из-за рубежа", "Гигиенические требования к сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья", "Гигиенические требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию", а также "Гигиенические требования к производственным помещениям, оборудованию и организации рабочих мест при использовании копировально-множительной техники".

"Полагаем, что принятые меры позволят оптимизировать контрольную (надзорную) деятельность, исключить дублирование функций государственных органов, снизить административные барьеры и иные ограничения в развитии предпринимательства и сферы услуг", — отметили в Республиканском центре.

В то же время, заверили в организации, работа по отмене и актуализации санитарных норм и правил продолжается.

Своим предыдущим решением 10 февраля Минздрав сократил перечень санитарно-эпидемиологических требований с 300 до 177 пунктов.

Облегчить работу малого и среднего бизнеса потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля в ходе "Большого разговора" . Уже от частых проверок отказались Министерство по чрезвычайным ситуациям, а также Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Иные ведомства также работают над упрощением условий функционирования для предпринимателей.