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Лукашенко: некоторые под видом тунеядства пытаются "раскачать лодку"

28.02.2017 17:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев – Sputnik. Белорусские тунеядцы должны знать, что их просто пытаются сегодня использовать в корыстных целях, а некоторые под видом "тунеядства" пытаются "раскачать лодку", заявил во вторник в ходе посещения РНПЦ трансплантации органов и тканей президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко: некоторые под видом тунеядства пытаются "раскачать лодку"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусский лидер заверил, что в новых школьных учебниках моменты становления белорусского государства обязательно надо отобразить.

"Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду. Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый", – отметил Лукашенко.

Сравнил президент становление белорусской государственности и современный этап развития страны.

"Мы действительно себя создали, и с нами считались тогда. Все это созвучно и актуально теперь. Сегодня некоторые под видом "тунеядства", еще чего-то пытаются эту лодку раскачать и доказать нам, что это не наши земли, а чьи-то. Поэтому для нас это очень актуально. "Тунеядцы" должны знать, что их просто пытаются сегодня использовать в самых корыстных целях, чтобы разрушить то, что есть, уничтожить на корню то, что мы возродили, чтобы не дать нам закрепиться. И они будут использовать все", – приводит слова Лукашенко БелТА.

Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" был принят главой государства в 2015 году. Согласно документу не участвовавшие в финансировании госрасходов более полугода белорусы обязаны уплатить специальный сбор. В феврале 2017-го из-за налога "на тунеядство" в ряде городов страны прошли акции протеста.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент призвал прописать и внедрить в умы людей правду о становлении белорусского государства.

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