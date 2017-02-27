МИНСК, 28 фев – Sputnik. Белорусские тунеядцы должны знать, что их просто пытаются сегодня использовать в корыстных целях, а некоторые под видом "тунеядства" пытаются "раскачать лодку", заявил во вторник в ходе посещения РНПЦ трансплантации органов и тканей президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский лидер заверил, что в новых школьных учебниках моменты становления белорусского государства обязательно надо отобразить.

"Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду. Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый", – отметил Лукашенко.

Сравнил президент становление белорусской государственности и современный этап развития страны.

"Мы действительно себя создали, и с нами считались тогда. Все это созвучно и актуально теперь. Сегодня некоторые под видом "тунеядства", еще чего-то пытаются эту лодку раскачать и доказать нам, что это не наши земли, а чьи-то. Поэтому для нас это очень актуально. "Тунеядцы" должны знать, что их просто пытаются сегодня использовать в самых корыстных целях, чтобы разрушить то, что есть, уничтожить на корню то, что мы возродили, чтобы не дать нам закрепиться. И они будут использовать все", – приводит слова Лукашенко БелТА .

Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" был принят главой государства в 2015 году. Согласно документу не участвовавшие в финансировании госрасходов более полугода белорусы обязаны уплатить специальный сбор. В феврале 2017-го из-за налога "на тунеядство" в ряде городов страны прошли акции протеста .