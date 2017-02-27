МИНСК 28 фев — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси генерал-майор милиции Игорь Шуневич уверен, что белорусская милиция к своему 100-летию подходит с хорошими успехами.



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В субботу, 4 марта, белорусская милиция отметит 100-летний юбилей. Накануне Дня милиции глава МВД дал традиционную пресс-конференцию. Министр не стал выступать с "докладом" об итогах деятельности ведомства в минувшем году, сославшись то, что подготовлен пресс-релиз. Кроме того, по его словам, "он не дружит" с цифрами. За час министру было задано около 20 вопросов — журналисты спрашивали про безвизовый режим, проверки сотрудников милиции на полиграфе, ситуации с Куропатами, предстоящий юбилей ведомства.

"Я считаю, что органы внутренних дел Беларуси в настоящее время представляют серьезную госструктуру, которая обеспечивает безопасность в обществе на самом высоком уровне", — заявил Шуневич во вторник журналистам в Минске.

"У нас мир и порядок в стране. И не самая последняя заслуга и этом органов внутренних дел", — сказал Шуневич.

Про юбилей

Министр рассказал, что к 100-летию милиции снят художественный и несколько серий документального фильмов, подготовлена юбилейная медаль, "реанимировано много ярких личностей и подвигов, которые совершили милиционеры".



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Он также сообщил, что на торжества приглашено 16 иностранных делегаций из стран СНГ, Литвы, Латвии, Польши, Финляндии, Вьетнама, Китая, других стран. По словам Шуневича, ведомство направило приглашения принять участие в празднике "всем бывшим руководителям МВД". Он сообщил, что на этой неделе пройдет большая встреча милицейских генералов, на которую приглашены действующие и бывшие сотрудники органов внутренних дел, им будут вручены юбилейные медали.

Про габитус и имидж

Министр внутренних дел Беларуси отметил, что большое значение придает внешнему виду своих подчиненных. По его мнению, это влияет на имидж милиции. Глава МВД уверен, что облик сотрудника милиции с новой формой стал более современным, но Шуневич видит перспективы для совершенства. "Состояние облика милиционера должно оцениваться, начиная от габитуса и заканчивая выглаженной сорочкой", — сказал глава МВД.

Он также сообщил, что МВД будет при проведении мониторинга мнения о милиции привлекать сторонние структуры, а не делать это своими силами.

Про оптимизацию

Шуневич заявил, что структура МВД будет оптимизирована, центральный аппарат ведомства сократят на 10% .

Вместе с тем он подчеркнул, что в одночасье сокращать людей, которые много лет отдали милиции и заслужили пенсию в будущем никто не будет. По его словам, все офицеры доработают до пенсии или времени, когда они захотят уволиться, а после их увольнения эти должности будут замещаться гражданскими лицами.

Глава МВД считает, что офицерский корпус МВД должен быть значительно компактнее, более профессиональным и универсальным.