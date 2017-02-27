Взаимодействие регионов Беларуси и России обсуждают в Минске. В белорусской столице проходит заседание комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики, сообщает телеканал «МИР 24».

Для сотрудничества регионов необходимо правовое и экономическое пространство. Для этого парламентарии намерены создавать новые союзные законы, а также использовать модельные нормативные правовые акты СНГ.

«Будет упор сделан на усиление интеграции по всем направлениям. Мы должны поднять экспертный уровень, объединить наших лучших специалистов России и Беларуси по парламентской линии и экспертного сообщества, чтобы оценить то, что есть, и перспективы нашего развития на будущее», - отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Литюшкин в свою очередь отметил важность «раскрытия возможностей и потенциала на местах». «Люди, проживающие там, знают лучше, профессиональнее. Этот вопрос мы должны обеспечить и через создание новых законов Союзного государства, и через соответствующее использование модельных законов, наработанных Содружеством Независимых Государств», - сказал Литюшкин.

Также парламентарии обсуждают вопросы расширения парламентского сотрудничества по внешнему периметру, включая Азию и Латинскую Америку.