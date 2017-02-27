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МВД: претензии Россельхозндазора к белорусским предприятиям надуманные

28.02.2017 18:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Россельхознадзор выдвигает надуманные претензии к белорусским предприятиям, тем самым причиняя экономический и имиджевый вред, заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

МВД: претензии Россельхозндазора к белорусским предприятиям надуманные
© Sputnik Валерий Мельников
Данкверт: если разобраться, я мало закрыл белорусских предприятий

В начале февраля в ходе "Большого разговора с президентом" белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что глава Россельхознадзора лично заинтересован в препятствовании поставкам белорусского продовольствия в РФ. Глава государства поручил МВД возбудить уголовное дело. Милиция начала доследственные проверки в отношении чиновников российского надзорного ведомства. В середине февраля Данкверт заявил, что получил от прокуратуры РФ вопросы МВД Беларуси и готовится ответить на них.

"Нами собираются фактические данные, свидетельствующие о том, что ряду предприятий белорусских производителей абсолютно безосновательно причиняется экономический и имиджевый вред — по надуманным предлогам, претензиям, которые выдвигаются в России", — заявил на пресс-конференции в Минске Шуневич.

По его словам, говорить о конкретных результатах пока рано. Шуневич уточнил, что "проверка в самом разгаре".

В настоящее время в ведомстве зарегистрировано несколько проверочных материалов и проводятся доследственные проверки фактов, которые Минск трактует как дискредитацию деловой репутации конкурента.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская милиция продолжает проверку в отношении ряда должностных лиц Россельхознадзора.

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