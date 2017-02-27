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МВД: претензии Россельхозндазора к белорусским предприятиям надуманные
28.02.2017 18:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев — Sputnik. Россельхознадзор выдвигает надуманные претензии к белорусским предприятиям, тем самым причиняя экономический и имиджевый вред, заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.
© Sputnik Валерий Мельников
В начале февраля в ходе "Большого разговора с президентом" белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что глава Россельхознадзора лично заинтересован в препятствовании поставкам белорусского продовольствия в РФ.
"Нами собираются фактические данные, свидетельствующие о том, что ряду предприятий белорусских производителей абсолютно безосновательно причиняется экономический и имиджевый вред — по надуманным предлогам, претензиям, которые выдвигаются в России", — заявил на пресс-конференции в Минске Шуневич.
По его словам, говорить о конкретных результатах пока рано.
В настоящее время в ведомстве зарегистрировано несколько проверочных материалов и проводятся доследственные проверки фактов, которые Минск трактует как дискредитацию деловой репутации конкурента.
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Белорусская милиция продолжает проверку в отношении ряда должностных лиц Россельхознадзора.
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