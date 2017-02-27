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Памятник городовому откроют в Минске к 100-летию милиции

28.02.2017 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Памятник минскому городовому и реконструированный музей центра культурно-воспитательной работы откроют неподалеку от здания МВД Беларуси 2 марта, сообщили Sputnik во вторник в министерстве внутренних дел.

Памятник городовому откроют в Минске к 100-летию милиции
© Sputnik Алексей Мальгавко
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Открытие памятника и музея дадут старт торжествам, посвященным столетию белорусской милиции. Памятную дату сотрудники МВД отметят 4 марта.

Кроме того, 2 марта глава ведомства Игорь Шуневич встретится с высшим офицерским составом органов внутренних дел и внутренних войск, бывшими и нынешними руководителями МВД.

На 3 марта запланировано возложение цветов к мемориальному знаку памяти генерал-полковника Сергея Саввича Бельченко — первого послевоенного министра внутренних дел. Также цветы и венки возложат к памятнику сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, погибших при исполнении служебного и воинского долга.  Для их семей будет устроена экскурсия в музей МВД, а также организован традиционный прием с участием министра внутренних дел.

Кроме того, Шуневич вручит посмертные награды ушедшим героям и памятные подарки их родным. Поминальная молитва о погибших милиционерах и военнослужащих совершится в храме Минского Свято-Духова Кафедрального Собора. Вечер завершится во Дворце Республики торжественным собранием и праздничным концертом.

В день 100-летия милиции Беларуси, 4 марта, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД пройдут торжественным маршем по проспекту Независимости.

После шествия руководство МВД проведет серию встреч с делегациями правоохранительных органов иностранных государств. Слова поздравления в юбилей ведомства белорусским стражам порядка выскажут гости из Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Индии, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Сербии, Таджикистана и других стран.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню милиции, также пройдут во всех территориальных органах внутренних дел.

 
Теги: Минск
 
 
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Торжественные мероприятия, посвященные Дню белорусской милиции, начнутся 2 марта и завершаться 4-го торжественном марше на проспекте Независимости.

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