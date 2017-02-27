Уголовное дело за подделку документов возбудили в отношении 31-летнего могилевчанина, сообщили в областном управлении Следственного комитета . Мужчина подделал повестку в УСК, чтобы не идти пьяным на работу.



Фото: sk.gov.by

В один из дней ноября 2016 года мужчина был пьян. Понимая, что появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии может повлечь негативные последствия, а отсутствие будет квалифицировано как прогул, могилевчанин решил подделать официальный документ, освобождающий от обязанности присутствия на рабочем месте.

Обвиняемый на ноутбуке подделал повестку с изображениями оттиска прямоугольного штампа «Управление Следственного комитета Республики Беларусь» и распечатал ее на принтере. В фальшивом документе он расписался сам и указал, будто находился в качестве свидетеля по уголовному делу в управлении Следственного комитета.

Поддельную повестку на работе приняли, а за этот день начислили и выплатили зарплату.

Подлог выплыл наружу, когда ложную повестку с предприятия, где работал обвиняемый, направили в УСК для включения выплаченного заработка в число процессуальных издержек.

Действия обвиняемого следствие квалифицировало как подделку официального документа, освобождающего от обязанностей. Санкции статьи предусматривают наказание от общественных работ и штрафа до ограничения свободы на 2 года. Меру наказания определит суд.