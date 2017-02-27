Торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летнему юбилею милиции Беларуси, начались в Витебске с церемонии открытия обновленных музея УВД и мемориала погибшим сотрудникам.

По инициативе начальника УВД облисполкома Виктора Сенько при финансовой помощи местной власти, поддержке ветеранов к юбилею обновили и расширили музейную экспозицию в здании управления — здесь появился зал современной истории.

Посетители могут увидеть работу сотрудников милиции области в разное время — от основания милиции в 1917 году до современности. Среди эксклюзивных экспонатов — Красное знамя МВД БССР, которым коллектив сотрудников УВД облисполкома наградили в 1978, 1980 и 1981 годах, парадная шинель, подаренная бывшим начальником УВД Алексеем Клещенком, форма милиции СССР образца 1947 года.

«Молодцы! Без прошлого нет настоящего и тем более будущего!» — такой стала первая запись в Книге почетных гостей, оставленная заместителем министра внутренних дел Виктором Дубовцом. Он признался, что сам начинал службу в Витебской области и потому проделанная работа по реэкспозиции для него имеет особое значение.

В единый комплекс с музеем входит и мемориальный знак в честь сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга. Он установлен в 2005 году напротив здания управления. К юбилею его обновили: памятный знак теперь обрамляют гранитные плиты-скрижали, на которых увековечены 125 фамилий.

«Обстоятельства гибели этих сотрудников разные — на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, на службе в мирное время. Неизменным является одно — героизм и благородство при исполнении служебного долга. И сегодня мы отдаем им дань памяти, уважения и бесконечной признательности. Их подвиг зарождает чувство гордости за профессию у каждого сотрудника милиции», — отметил на торжественном построении и церемонии открытия Виктор Сенько.

Он поблагодарил руководителей предприятий-спонсоров: «Марко», «Белвест», «Витебскоблгаз», «Монолит», «Веста»; автора мемориального комплекса скульптора Азата Торосяна, проектировщиков и строителей.

В знак признательности за службу родственникам 9 погибших сотрудников, а также почти 30 ветеранам вручили юбилейные медали «100 лет милиции Беларуси». Ряд сотрудников получили погоны к очередному специальному званию.