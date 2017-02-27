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В Гродно открылось почетное консульство Кыргызстана

28.02.2017 21:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Почетным консулом стал гродненский бизнесмен Игорь Чивель, директор фирмы ItNimax. В открытии консульства принял участие председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, а также посол Кыргызстана в Беларуси Кубанычбек Омуралиев. Гродно стал первым областным центром, где было открыто почетное консульство этой страны.


«Открытие дипломатического представительства — это важный шаг в развитии двусторонних отношений. Взаимный интерес и возможности для сотрудничества есть во всех направлениях — от промышленности и аграрного сектора до сферы туризма и образования», — отметил во время церемонии открытия посол Кыргызстана в Беларуси Кубанычбек Омуралиев.











Почетное консульство Кыргызстана находится по адресу ул. Дзержинского, 7а.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно стал первым областным центром, где было открыто почетное консульство этой страны.

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