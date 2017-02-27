Почетным консулом стал гродненский бизнесмен Игорь Чивель, директор фирмы ItNimax. В открытии консульства принял участие председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, а также посол Кыргызстана в Беларуси Кубанычбек Омуралиев. Гродно стал первым областным центром, где было открыто почетное консульство этой страны.





«Открытие дипломатического представительства — это важный шаг в развитии двусторонних отношений. Взаимный интерес и возможности для сотрудничества есть во всех направлениях — от промышленности и аграрного сектора до сферы туризма и образования», — отметил во время церемонии открытия посол Кыргызстана в Беларуси Кубанычбек Омуралиев.























Почетное консульство Кыргызстана находится по адресу ул. Дзержинского, 7а.