В Могилеве объявили фотоконкурс, посвященный 750-летию города. Автор лучшего снимка получит поездку на двоих в Одессу.

Принять участие в имиджевом проекте могут абсолютно все желающие. Для этого необходимо разместить фотографию в любой из социальных сетей и сопроводить ее хэштегом #горжусьЧтоИзМогилева. Что будет изображено на снимке, зависит только от фантазии автора: достопримечательности Могилева, достижения автора снимка и др.

Победителя конкурса определят в июне по наибольшему количеству лайков. Он получит поездку на двоих в Одессу от «Могилевоблтуриста».