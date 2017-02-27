﻿ Отдых в Одессе за лайки. В Могилеве объявили фотоконкурс к 750-летию города. 21.by
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Отдых в Одессе за лайки. В Могилеве объявили фотоконкурс к 750-летию города

28.02.2017 21:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве объявили фотоконкурс, посвященный 750-летию города. Автор лучшего снимка получит поездку на двоих в Одессу.

Принять участие в имиджевом проекте могут абсолютно все желающие. Для этого необходимо разместить фотографию в любой из социальных сетей и сопроводить ее хэштегом #горжусьЧтоИзМогилева. Что будет изображено на снимке, зависит только от фантазии автора: достопримечательности Могилева, достижения автора снимка и др.

Победителя конкурса определят в июне по наибольшему количеству лайков. Он получит поездку на двоих в Одессу от «Могилевоблтуриста».

 
Теги: Могилев
 
 
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