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Отдых в Одессе за лайки. В Могилеве объявили фотоконкурс к 750-летию города
28.02.2017 21:09 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве объявили фотоконкурс, посвященный 750-летию города. Автор лучшего снимка получит поездку на двоих в Одессу.
Принять участие в имиджевом проекте могут абсолютно все желающие. Для этого необходимо разместить фотографию в любой из социальных сетей и сопроводить ее хэштегом #горжусьЧтоИзМогилева. Что будет изображено на снимке, зависит только от фантазии автора: достопримечательности Могилева, достижения автора снимка и др.
Победителя конкурса определят в июне по наибольшему количеству лайков. Он получит поездку на двоих в Одессу от «Могилевоблтуриста».
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Победитель получит путевку на отдых на двоих.
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