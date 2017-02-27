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Президентский обход: Лукашенко посетил Минский центр трансплантологии

28.02.2017 21:31 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Александр Лукашенко встретился с врачами и пациентами центра трансплантологии в Минске и задумался о том, чтобы открыть в стране еще более современную клинику, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Двухлетний Даник выжил благодаря донорской печени. Мальчику в три месяца поставили диагноз «цирроз». Единственное спасение - трансплантация. Донором стала мама.

«Я своего Даниила родила дважды. Первый раз, когда родила, и второй раз, когда подарила ему кусочек своей печени», - говорит Яна Пырх.

Случай Марины Ананич - уникальный. После пересадки печени и почек она стала мамой. Для нее самой и врачей - это чудо.

За 10 лет количество операций по пересадке почек, печени, поджелудочной, легких в Беларуси увеличилось в 60 раз. 500 операций в год. Врачи делятся с президентом своими наработками. Например, как сохранить донорские органы. Для белорусов операции бесплатные. Для иностранцев - за деньги. Но цены вдвое ниже, чем в европейских странах или других странах СНГ. Кумарбек Караулов приехал из Казахстана. Надежда - только на местных врачей.

Среди стран Содружества Беларусь - лидер по уровню развития трансплантологии, в мире на 28 месте, рядом с Германией и Италией. Руководитель центра Олег Руммо предлагает создать новую, более современную клинику. В прежней тесно.

«Надо взять мировой аналог, усовершенствовать его и посмотреть, сколько это будет стоить с учетом перспектив», - отметил президент.

Сегодня практически во всех областных центрах Беларуси созданы отделения трансплантации. Донорскую почку сейчас ждут 300 белорусов, более 70 печень.

Всерьез о белорусских трансплантологах заговорили четыре года назад. В 2012-м в Минске прооперировали экс-главу израильской внешней разведки «Моссад» Меира Дагана.

 
Теги: Минск
 
 
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Врачи республики ежегодно делают 500 операций на почках, печени, поджелудочной железе.

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