﻿ Поздравление министра обороны Республики Беларусь с праздником работников кадровых органов Вооруженных Сил. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Поздравление министра обороны Республики Беларусь с праздником работников кадровых органов Вооруженных Сил

28.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

1 марта 2017 года в Вооруженных Силах отмечается праздник работников кадровых органов Вооруженных Сил.

Установление этого праздника обусловлено высокой значимостью кадровой работы для обеспечения военной безопасности государства.

Кадровые органы Вооруженных Сил Республики Беларусь унаследовали школу и лучшие традиции работы с людьми, сформировавшиеся еще в Белорусском военном округе, развив и применив их содержание к условиям современной армии.

Сегодня они представляют собой слаженный, эффективно действующий механизм, способный качественно осуществлять подбор, расстановку, выдвижение, обучение и воспитание военных кадров.

Результатами проводимой ими работы является рост авторитета белорусской армии в обществе, повышение качества укомплектованности Вооруженных Сил военными кадрами, качественно выполняющими поставленные задачи.

От всей души поздравляю личный состав и ветеранов кадровых органов Вооруженных Сил с праздником!

Желаю вам крепкого здоровья, светлого праздничного настроения, благополучия и новых успехов в службе и труде на благо нашей Родины — Республики Беларусь.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 марта 2017 года в Вооруженных Силах отмечается праздник работников кадровых органов Вооруженных Сил....

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
ДОСААФ ярко отметил свой юбилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика