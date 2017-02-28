Вчера во Дворце Республики состоялось торжественное собрание, посвященное 90‑летию ДОСААФ Республики Беларусь. В нем приняли участие премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-майор Михаил Пузиков, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, представители различных министерств и ведомств, общественных объединений, ДОСААФ России.



Торжественная атмосфера в этот день чувствовалась во всем. На площадке перед Дворцом Республики развернулась выставка авиационной, спортивной и учебной техники ДОСААФ.

Заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-майор Михаил Пузиков зачитал приветствие Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в связи с 90‑летием ДОСААФ.

В нем отмечено: современная деятельность оборонного общества отвечает национальным интересам государства. ДОСААФ вносит значительный вклад в воспитание патриотов, по праву является ведущим центром подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах, играет важную роль в развитии и совершенствовании технических и авиационных видов спорта.

На торжественном собрании выступил премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков. Он подчеркнул, что ДОСААФ является одной из самых массовых общественных структур Беларуси. Оборонное общество сегодня объединяет более 140 тысяч человек, а всего за годы существования суверенной Беларуси членские билеты ДОСААФ получили полтора миллиона наших соотечественников.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков отметил в своем выступлении, что Осоавиахим-

ДОСААФ за 90 лет подготовил миллионы специалистов для Вооруженных Сил. Сегодня ДОСААФ активно участвует в реализации важнейшей государственной задачи — подготовке населения к обороне страны. Успешно решаются задачи первоначального летного обучения курсантов авиа­ционного факультета Военной академии Республики Беларусь. На базе аэроклубов ДОСААФ обеспечивается выполнение учебных прыжков с парашютом военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил.

К юбилею оборонного общества за образцовое выполнение своих служебных обязанностей, большой личный вклад в обучение и патриотическое воспитание призывной молодежи министром обороны были награждены ценными подарками сотрудники ДОСААФ Григорий Ботян, Дмитрий Верлан, Валерий Карпов, Юрий Кособуцкий, Светлана Манько, Владимир Морозов, Александр Сакута, Александр Соловов, Василий Стружевский, Виктор Шупранов.

Сегодня оборонное общество Беларуси имеет хорошо продуманную программу своего дальнейшего поступательного движения вперед, тесно увязанную с показателями социально-экономического развития государства, уверенно смотрит в будущее и динамично развивается.

Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ