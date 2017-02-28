﻿ Торжественные проводы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Торжественные проводы

28.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Вчера в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялось чествование заведующего сектором научно-методической работы полковника в отставке Владимира Фалецкого, которого провожали на заслуженный отдых.

Более 30 лет Владимир Поликарпович прослужил в Вооруженных Силах СССР. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, награжден орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

После увольнения в запас Владимир Фалецкий четверть века проработал в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, где стал самым авторитетным и уважаемым сотрудником.

Об этом, поздравляя ветерана, говорил директор музея Дмитрий Шляхтин. Он вручил виновнику торжества Почетную грамоту Министерства культуры Республики Беларусь.

В адрес Владимира Фалецкого прозвучали самые теплые слова поздравлений от председателя Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»  полковника в отставке Владимира Шокова, председателя Центрального комитета Белорусского профсоюза работников культуры Натальи Авдеевой, а также от сотрудников музея.

Участие в торжественном мероприятии принял помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура. Он сердечно поздравил Владимира Фалецкого со знаменательным событием и вручил ветерану подарок, пожелав ему долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Владимира Блинова

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялось чествование...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Сотрясает небо ракетный удар…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика