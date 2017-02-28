В прошлом году возобновлена практика призыва на военную службу офицеров запаса. В соответствии с указом главы государства воинские коллективы в 2016 году пополнили 100 призванных из запаса офицеров. Все они были назначены на офицерские должности в соединения и воинские части Вооруженных Сил согласно полученным военно-учетным специальностям. К слову, призыв офицеров на военную службу осуществляется не впервые в истории Вооруженных Сил Республики Беларусь — аналогичные мероприятия проводились также в 2002, 2005 и 2006 годах.

На актуальные вопросы, касающиеся призыва офицеров, нашему корреспонденту ответил начальник главного управления кадров Министерства обороны полковник Андрей Савич.



— Андрей Валерьевич, более 10 лет призыв офицеров запаса на военную службу не проводился. С какой целью он осуществлен в 2016 году?

— Действительно, длительное время комплектование Вооруженных Сил за счет призыва офицерских кадров, состоящих в запасе, не практиковалось. Вместе с тем в настоящее время призыв офицеров рассматривается не только как возможность временного замещения вакантных должностей и повышения обученности мобилизационных ресурсов, но и как дополнительный источник пополнения кадрового состава офицерского корпуса. По опыту прошлых подобных мероприятий хотел бы отметить, что из числа призванных в 2002 году офицеров запаса продолжили военную службу и заключили контракты более 20 %, в 2005‑м — около 30 %, в 2006‑м — более 40 %.

— Что вы можете сказать об офицерах запаса, призванных в прошлом году? С каким настроением они служат?

— В конце 2016 года были проведены мероприятия по мониторингу прохождения военной службы призванными на военную службу офицерами. Результаты свидетельствуют о положительном отношении большинства из них к службе в Вооруженных Силах. Офицеры удовлетворены взаимоотношениями и морально-психологической обстановкой в воинских коллективах, организацией боевой подготовки, условиями жизни и быта. От себя хотел бы добавить: при общении с призванными офицерами видно, что они с уважением относятся к труду людей в погонах, понимают степень ответственности, возложенной на офицерский состав.

— А как призванные офицеры относятся к перспективе продолжения военной службы? Возможно, среди них есть желающие посвятить этому свою жизнь?

— Примерно пятая часть опрошенных офицеров уже сейчас заявляет о желании продолжить военную службу после окончания срока службы по призыву. Задача командиров и начальников всех уровней, кадровых органов — всемерно поощрять и способствовать сохранению этого желания, обеспечить призванным офицерам надлежащие условия военной службы, возможность профессионального роста, оказание помощи через институт наставничества, другие формы и методы работы. В то же время нужно понимать, что одного желания мало — целесообразность приема офицеров данной категории на военную службу по контракту должна определяться только с учетом их профессиональных и морально-деловых качеств.

— Ежегодно выпускникам вузов страны, прошедшим в период обучения подготовку на военных факультетах и кафедрах, присваиваются воинские звания офицеров запаса. Есть ли среди них те, кто желает пройти службу по призыву? Что нужно сделать, чтобы осуществить свое желание?

— Опыт мероприятий призыва офицеров прошлого года свидетельствует о желании многих выпускников после окончания вуза поступить на военную службу в Вооруженные Силы. Работа по отбору среди них кандидатов на призыв уже организована и в текущем году. Для этого желающим необходимо обратиться к руководству военного факультета либо военной кафедры, где осуществлялась подготовка офицера запаса. Непосредственное же проведение мероприятий призыва возложено на военные комиссариаты. Офицерам запаса следует обращаться в военные комиссариаты по месту нахождения на воинском учете, работа в которых по отбору офицеров запаса для призыва в 2017 году уже проводится.

— Андрей Валерьевич, ежегодно 1 марта отмечается годовой праздник работников кадровых органов Вооруженных Сил. Что бы вы пожелали своим коллегам?

— В Вооруженных Силах Республики Беларусь вопросам кадрового обеспечения уделяется приоритетное внимание. Большая роль в обеспечении и постоянном повышении качества комплектования их военными кадрами принадлежит должностным лицам кадровых органов.

Пользуясь предоставленной возможностью, хочу от всей души поздравить личный состав и ветеранов кадровых органов Вооруженных Сил с годовым праздником. Желаю крепкого здоровья, праздничного весеннего настроения и новых успехов в службе и труде на благо нашей Родины — Республики Беларусь!

Беседовал капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото из архива агентства