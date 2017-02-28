Недавно в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» торжественно проводили домой военнообязанных, призванных из запаса в 111‑ю гвардейскую артиллерийскую бригаду.

Поздравить запасников прибыли представители Министерства обороны, командования ЗОК, городских властей Бреста, командование и личный состав бригады, а также родные и близкие участников сбора.

— Военнообязанные с честью выполнили учебно-боевые задачи в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, — отметил командир 111 абр гвардии полковник Леонид Киреев. — Они доказали, что готовы и способны выполнить задачи по предназначению.

В завершение церемонии виновники торжества получили памятные сувениры и подарки. Затем воины запаса прошли торжественным маршем.

Когда официальная часть мероприятия закончилась, участники сбора тепло простились друг с другом… Некоторые из них охотно поделились впечатлениями о ратной службе.

Старший сержант запаса Виталий Усачик:



— «На гражданке» работаю водителем в Ивацевичах. Освоился быстро, так как пару лет назад проходил срочную военную службу в 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде. Стрелять из артиллерийского орудия было интересно! Каждый из нас хорошо владеет навыками по военной специальности, поэтому работали слаженно. Помогает опыт армейской службы.

Рядовой запаса Денис Свириденко:



— Срочную военную службу проходил в 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде. Сейчас работаю начальником ремонтно-технического цеха КПУП «Пинскводоканал». Когда директор узнал, что меня призывают на сбор, удивился, однако отнесся с пониманием.

В армейском строю было интересно, правда, немного тяжело. Я ведь уже не двадцатилетний солдат, годы дают о себе знать… Однако положительных эмоций было предостаточно. Пройдя полигонные испытания, уверен: такая «встряска» нужна. Когда приеду домой, поцелую жену Надежду, обниму сыновей Ивана и Илью. Они меня очень ждут!..

Рядовой запаса Игорь Мелеш:



— Было интересно вспомнить молодость. А еще узнать, насколько изменилась служба в армии. Сразу скажу: питание, качество обмундирования в современных Вооруженных Силах — на высоком уровне.

Привыкать долго не пришлось. Несмотря на то что после моего увольнения в запас прошло много времени, военные навыки вспомнились быстро. Считаю, что такие мероприятия стоит проводить чаще — защищать страну нужно уметь каждому мужчине.

Меня ждут жена Юлия, сыновья Иван и Виталий, хочу передать им привет. Скоро уже приеду домой!

Младший сержант запаса Николай Павлов:



— Прошедший сбор подтвердил: каждый мужчина должен проходить армейские испытания, чтобы при необходимости защитить родных и близких, свою страну. Мои товарищи по боевому расчету были призваны из запаса впервые — и все равно на стрельбах удалось поразить все цели. За это время мы очень подружились. Приеду домой — расскажу жене Елене, как «воевал» на учении…

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото Дениса Малышица