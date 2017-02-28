Торжественное собрание и чествование увольняемых в запас военнообязанных состоялось недавно в клубе 231‑й артиллерийской бригады. Воины запаса достойно справились с поставленными задачами и с чувством выполненного долга ожидали отправки домой.

Механик-водитель подвижного разведывательного пункта рядовой запаса Владимир Танасович проходил срочную военную службу пять лет назад в 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде. Армейскую науку он не позабыл.

— Неизгладимое впечатление на меня произвела ныне стрельба из самоходной артиллерийской установки 2С5 «Гиацинт». Наблюдать за происходящим на полигоне было очень интересно — такая мощь! А еще за время сбора мы сдружились. Когда рядом с тобой надежный товарищ, и дело спорится, — рассказал Владимир Константинович.