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День открытых дверей

28.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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4 марта в 10.00 на военно-медицинском факультете в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» пройдет день открытых дверей.

Приглашаем принять участие учащихся средних школ, лицеев, колледжей, средних специальных учебных заведений и их родителей.

Планируется встреча с руководящим составом факультета, знакомство с условиями обучения на факультете, доведение порядка приема на военно-медицинский факультет в 2017 году, посещение анатомического музея.

День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 83, ауд. № 6.

Проезд до станции метро «Петровщина».

 

Телефон для справок (8 017) 292‑64‑92.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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