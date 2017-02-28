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День открытых дверей
28.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
4 марта в 10.00 на военно-медицинском факультете в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» пройдет день открытых дверей.
Приглашаем принять участие учащихся средних школ, лицеев, колледжей, средних специальных учебных заведений и их родителей.
Планируется встреча с руководящим составом факультета, знакомство с условиями обучения на факультете, доведение порядка приема на военно-медицинский факультет в 2017 году, посещение анатомического музея.
День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 83, ауд. № 6.
Проезд до станции метро «Петровщина».
Телефон для справок (8 017) 292‑64‑92.
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4 марта в 10.00 на военно-медицинском факультете в учреждении образования «Белорусский государственный...
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