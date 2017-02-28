4 марта в 10.00 на военно-медицинском факультете в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» пройдет день открытых дверей.

Приглашаем принять участие учащихся средних школ, лицеев, колледжей, средних специальных учебных заведений и их родителей.

Планируется встреча с руководящим составом факультета, знакомство с условиями обучения на факультете, доведение порядка приема на военно-медицинский факультет в 2017 году, посещение анатомического музея.

День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 83, ауд. № 6.

Проезд до станции метро «Петровщина».

Телефон для справок (8 017) 292‑64‑92.