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Без усилий и проблем: Минск доволен первыми итогами отмены виз

28.02.2017 22:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Минск подводит итоги первых двух недель работы безвизового режима с гражданами 80 стран, сообщает телеканал «МИР 24».

По данным Министерства внутренних дел, без оформления въездных документов Беларусь посетили более двух тысяч иностранцев. В лидерах - туристы из Германии. Их в республике побывало более 350 человек. Далее следуют Польша и Италия. Зафиксированы единичные случаи нарушений безвизового режима. По большей части, они касались превышения сроков пребывания в стране.

«Каких-то особых усилий и особых средств мы сегодня для наведения порядка в этой области не используем. Все достаточно гармонично работает. Без больших проблем и изъянов. Опять же каких-то угроз в ближайшее время мы в этой части не прогнозируем», - сказал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Безвизовый режим на срок до пяти дней действует в Беларуси с 12 февраля. По нему в страну могут попасть, в частности, жители европейских стран, а также граждане США, Японии, Бразилии и Индонезии.

 
Теги: Минск
 
 
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В МВД Беларуси выявили лишь единичные нарушения новых правил въезда для граждан 80 стран.

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