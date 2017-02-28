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Без усилий и проблем: Минск доволен первыми итогами отмены виз
28.02.2017 22:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Минск подводит итоги первых двух недель работы безвизового режима с
По данным Министерства внутренних дел, без оформления въездных документов Беларусь посетили более двух тысяч иностранцев. В лидерах - туристы из Германии. Их в республике побывало более 350 человек. Далее следуют Польша и Италия. Зафиксированы единичные случаи нарушений безвизового режима. По большей части, они касались превышения сроков пребывания в стране.
Безвизовый режим на срок до пяти дней действует в Беларуси
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В МВД Беларуси выявили лишь единичные нарушения новых правил въезда для граждан 80 стран.
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