Минск подводит итоги первых двух недель работы безвизового режима с гражданами 80 стран , сообщает телеканал «МИР 24».

По данным Министерства внутренних дел, без оформления въездных документов Беларусь посетили более двух тысяч иностранцев. В лидерах - туристы из Германии. Их в республике побывало более 350 человек. Далее следуют Польша и Италия. Зафиксированы единичные случаи нарушений безвизового режима. По большей части, они касались превышения сроков пребывания в стране.

«Каких-то особых усилий и особых средств мы сегодня для наведения порядка в этой области не используем. Все достаточно гармонично работает. Без больших проблем и изъянов. Опять же каких-то угроз в ближайшее время мы в этой части не прогнозируем», - сказал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Безвизовый режим на срок до пяти дней действует в Беларуси с 12 февраля . По нему в страну могут попасть, в частности, жители европейских стран, а также граждане США, Японии, Бразилии и Индонезии.