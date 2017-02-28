Смягчить нельзя, ужесточить . МВД Беларуси не поддержало инициативу депутатов и выступило против сокращения сроков за распространение наркотиков , сообщает телеканал «МИР 24».

В ведомстве подчеркнули: несмотря на то, что уровень наркотической преступности в стране снижается, говорить об изменениях в законодательстве рано. В прошлом году в Беларуси изъято около 400 килограммов наркотиков и почти 50 килограммов психотропных веществ.

«Ужесточение законодательства произошло по нескольким пунктам. Это поставки наркотиков в Беларусь, распространение наркотиков несовершеннолетним, сбыт наркотиков, повлекший за собой смерть. Порог привлечения к уголовной ответственности снижен с 16 до 14 лет. Возможно, в будущем и будет пересмотр, но для этого надо определенное время», - отметил замначальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Саладовников.

Сейчас самый проблемный канал распространения наркотиков для белорусской милиции - интернет. Преступники используют электронные кошельки, что усложняет работу правоохранителей. Тем не менее, им удалось заблокировать более тысячи таких кошельков и закрыть 200 интернет-магазинов .