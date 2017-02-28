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МВД Беларуси: Снижать сроки за наркопреступления рано
28.02.2017 22:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Смягчить нельзя,
В ведомстве подчеркнули: несмотря на то, что уровень наркотической преступности в стране снижается, говорить об изменениях в законодательстве рано. В прошлом году в Беларуси изъято около 400 килограммов наркотиков и почти 50 килограммов психотропных веществ.
Сейчас самый проблемный канал распространения наркотиков для белорусской милиции - интернет. Преступники используют электронные кошельки, что усложняет работу правоохранителей. Тем не менее, им удалось заблокировать более тысячи таких кошельков и закрыть 200
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Лишь в прошлом году в стране изъяли 400 килограммов наркотиков.
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