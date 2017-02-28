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Президент Филиппин вновь призывает полицию к борьбе с наркотиками

28.02.2017 20:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Президент Филиппин Родриго Дутерте вновь вынужден призвать полицию к войне с наркоторговлей, сообщает РИА Новости.

Президент Филиппин вновь призывает полицию к борьбе с наркотиками
© REUTERS Erik De Castro
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Почти месяц назад власти Филиппин приняли решение приостановить участие полиции в операциях по борьбе с наркотиками. Тогда Дутерте объявил, что 40% полицейских коррумпированы и "столь же подлы, как и главари банд наркоторговцев". Однако президент отметил, что продолжит полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики.

Накануне глава национальной полиции Филиппин Рональд дела Роса заявил, что за последние несколько недель на улицах страны вновь начали распространять наркотики, полицейские готовы вновь присоединиться к кампании по борьбе с ними.

В связи с этим Дутерте заявил, что полицейские подразделения снова будут привлечены к кампании. По его словам, не все правоохранители займутся этой работой. Других подробностей он не раскрыл.

Согласно данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте с 30 июня 2016 года в стране были убиты почти семь тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере (причем 2,5 тысячи были убиты полицейскими). Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Заявление президента последовало сразу после того, как глава полиции подчеркнул, что с отстранением полиции от участия в антинаркотических операциях на улицы...

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