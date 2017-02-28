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На месте "Салодкага фальварка" на площади Победы откроют другое заведение
01.03.2017 02:00 — Новости Общества | Tut.by
Минчане могли заметить, что кондитерская «Салодкі фальварак» на площади Победы закрылась на ремонт. Как оказалось, на ее месте разместится уже другое заведение. Об этом TUT.BY рассказали в ООО «Раковский бровар», к которому относится кофейня. Мы узнали, что это будет за кафе и значит ли, что теперь бренд «Салодкі фальварак» станет историей.
Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что на месте «Салодкага фальварка» возле «Фрунзенской»
Спустя же несколько месяцев закрылся и «Салодкі фальварак» на площади Победы. Сейчас в помещении идет ремонт, а сотрудники говорят, что здесь разместится «французская кофейня».
Пиар-менеджер ООО «Раковский бровар» Валерия Липкина рассказывает, что в этом случае обладатель помещения останется прежним и тут откроется кофейня «Золотой гребешок». Это будет уже второе заведение с таким названием в городе.
«В кофейне будет абсолютно новый интерьер. Она будет оформлена в стиле французского кафе», — говорит пиар-менеджер.
По его словам, открыть новое место планируется к 8 марта. При этом известный минчанам бренд «Салодкі фальварак» не станет историей, говорит она.
«У нас есть определенные планы, связанные с этим брендом, о которых мы хотим рассказать чуть позже», — поясняет Липкина.
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Мы узнали, что это будет за кафе и станет ли бренд "Салодкі фальварак" уже историей.
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