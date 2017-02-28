Власти Беларуси ведут борьбу с незаконными мигрантами. За последнее время сотрудники МВД раскрыли 15 организованных групп, в состав которых входят почти 70 человек, в том числе граждане Вьетнама и Афганистана. Для нелегальных мигрантов в республике планируется построить центры временного содержания, сообщает «МИР 24».

Такие центры появятся в Витебске, Гомеле и Лиде. Строительство будет финансировать ЕС.

«Эти центры будут создаваться именно исключительно для незаконных мигрантов. Не для беженцев, не для переселенцев, а для незаконных мигрантов, где они будут содержаться в цивилизованных условиях, которые у нас на сегодняшний день отсутствуют. Такие центры будут создаваться в инфраструктуре МВД. Объекты подходящие мы подобрали. Ждем финансирования. Начнут они действовать не раньше восемнадцатого года», - рассказал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

За прошлый год за нарушение законодательства из Беларуси выдворено больше двух тысяч иностранцев. И вот свежий случай. Пограничники задержали россиянина во время пересечения белорусско-украинской границы. Как оказалось, неоднократно судимый гражданин, 91-го года рождения, приехал из Ханты-Мансийского округа. Оперативники выяснили, что он причастен к экстремистской и террористической деятельности на территории России.

Сейчас нарушитель находится в изоляторе временного содержания до исполнения решения о депортации. В ближайшее время он будет передан российской стороне.