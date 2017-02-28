Доброе утро!

Урааааа, веснаааа, птицы прилетают ! Ну и напоминаем, что еще, кроме погоды, изменится с 1 марта .





ВАЖНОЕ

Владимир Путин всех успокоил : периодически возникающие споры между странами-соседями, в том числе между Россией и Беларусью, естественны, а в целом он уверен, что «мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций». Кстати, одних кредитов, выданных Беларуси, — более чем на 6 млрд долларов.

Александр Лукашенко вернулся из отпуска и высказался по поводу протестных «антитунеядческих» акций . Он считает, что «тунеядцев» просто пытаются сегодня использовать в самых корыстных целях, чтобы разрушить созданное в стране. А активистов «Маршей нетунеядцев» по стране массово вызывают в милицию и составляют протоколы . Кроме столицы, такие новости приходят из Могилева, Гомеля, Гродно и Витебска.





Мы разобрались, что будет, если не уплатить сбор на тунеядство . Налоговики направили 470 тысяч « писем счастья », а уплатили налог, по последним данным, лишь 54 тысячи человек. Их арестуют? не выпустят за границу? заберут машину?

К сожалению, количество бедных белорусов только растет: в 4 квартале прошлого года 170 тысяч домохозяйств жили за чертой бедности. В июле-сентябре их еще было на 11 тыс. меньше.

Глава МВД Игорь Шуневич вчера провел большую пресс-конференцию в преддверии 100-летия белорусской милиции. Он рассказал журналистам, что проверка действий главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «сейчас в самом разгаре», что в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию , ни много ни мало 1,7 миллиона человек, что систему МВД ждут сокращения — и они «коснутся всех подразделений без исключения». Также министр сообщил, какие нарушения допускали первые безвизовые туристы, и прокомментировал противостояние в Куропатах.

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В Ляховичах суд начал рассматривать громкое уголовное дело : осенью прошлого года пьяный руководитель ГАИ Барановичей насмерть сбил на переходе 36-летнюю женщину. Его показания менялись на протяжении всего этого временного периода. Говорит, мол, потому, что не хотел подставлять «собутыльников» — тоже, кстати, бывших милиционеров. А в целом — раскаивается, вину признает. Как думаете, получит свои максимальные 7 лет?





Какой-то триллер: в Минске за попытку заказного убийства задержали директора крупной фирмы вместе с зятем . Их подозревают в том, что несколько месяцев пытались найти киллера, чтобы убрать своего партнера. Жизнь индивидуального предпринимателя оценили в 5 тысяч долларов.

Продолжаем следить за попытками минчанина построить дом в деревне. В седьмой части этого захватывающего сериала Дмитрий пытается добыть воду на участке.

И не пропустите очень мотивирующую историю о том, как горожане уехали в деревню , завели 70 коз, молоко сдают на «Беллакт», работают как проклятые — а хозяйка все равно чуть не попала в тунеядцы. Забавна и сама история возникновения хозяйства: «Мечта была — завести какую-нибудь домашнюю живность. Корова казалась очень большой, а вот коза в самый раз. Хотелось, чтобы она ходила по саду и двору, мекала себе, а я бы ее расчесывала, холила и лелеяла. Я почему-то думала, что она будет как собачка у меня», — смеется сейчас Татьяна.





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И напоследок — пару исторических текстов. Наши земляки ездили в дальние края на протяжении тысячи лет. Мы вспомнили о двух десятках путешественников, многие из которых записывали свои наблюдения. Вот здесь — о турецкой неволе египтян, ущемлении прав бедных в Америке и вымирании жителей Камчатки.

I завяршаем серыю артыкулаў з параўнаннямі рэтраздымкаў Мінска. Старыя фота, зробленыя з адных і тых жа ракурсаў праз гады ці дзесяцігоддзі, дазваляюць пабачыць змены, якія адбываліся са сталіцай Беларусі ў розныя гістарычныя перыяды. У гэтым выпуску — Дом Ураду без помніка Леніну, старая Няміга i iншае.

Все новости вторника, 28 февраля

А до первых весенних выходных, между тем, остается всего три дня. Наберитесь терпения и начинайте планировать — погода, вроде бы, обещает благоприятствовать.

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